Fiyatlar baskılanıyor

Üreticilerin üretimden vazgeçtiği ve hayvanlarını kesmeye başladığı dönemde Ulusal Süt Konseyi çiğ süt referans fiyatını 8,5 liraya yükselttiğini açıkladı.

Süte 10 günde ikinci zam

Süte yine zam

Yem ile süt birbirini karşılamıyor

Peki bu adım yeterli mi?Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) iktidarın enflasyonu düşük tutmak adına fiyatları baskıladığı görüşünde. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, “Tarım sektörünün iç dinamiklerini hesaba katmayan, tek amacı enflasyonu düşürmek olan, bunun tek yönteminin artan maliyetleri dikkate almadan üretici fiyatlarını baskılamak olduğunu düşünen, bu amaçla da Ulusal Süt Konseyi’ni talimatla yönlendiren Hazine ve Maliye Bakanlığı, hayvancılığı büyük bir krizin içerisine soktu” diyor.

DW Türkçe’ye konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, üreticinin üretimden vazgeçtiğini vurguluyor. Suiçmez, “Üretim maliyetlerinin 10 TL’lerin üstüne çıktığı bir üretememe ortamında çiğ süt referans fiyatına verilecek zam ekonomiye bir yük değil, aksine tüketicinin daha ucuz, daha fazla süt ve süt ürünleri tüketmesi anlamına gelir” diye konuşuyor.