Osmaniyeli süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt fiyatını artırmamasına tepki gösterdi.

Süt üreticisi Ethem Özsaydı, fiyatın en az 10 lira olması gerektiğini belirterek “Yem ile süt birbirini karşılamıyor. Süt ineğimin 8 tanesini sattım ama ihtiyaçtan sattım ama bakamadığımdan sattım, sattım yani” dedi. Üretici Mehmet Yükselir de “Karnı doyası da yem vermediğimiz halde yine de kurtarmıyor. 2 tanesini sattım, biriyle borcumu ödedim, biriyle de malların yiyeceğini aldım yine. Bu kurtarmıyor, çaresi yok” diye konuştu. Osmaniye - anka

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