Süt zammı esnafı da vurdu

Diyarbakır’ın Sur ilçesi’nin Mardinkapı semtindeki süt ve süt ürünleri satışının yapıldığı Peynirciler Çarşısı’ndaki 84 dükkândan 62’si artan fahiş fiyatlar nedeniyle kapandı. Çarşıda sadece 22 dükkân açık kaldı.

Süt ve süt ürünlerine gelen fahiş zamlar nedeniyle esnafın bir kısmı sektör değiştirirken, bazıları da girdi maliyetlerine bağlı fiyatların yüzde 300’ün üzerine çıkması nedeniyle dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Çarşı esnafı, Diyarbakır bölgesine has olan kışlık Karacadağ örgülü peynirin kilosunun geçen yıl 17-22 lira olduğunu, bu yıl ise 90-100 liraya kadar çıktığını belirtterek yurttaşın alım gücünün olmadığını söyledi. Sözcü’nün haberine göre, çarşı esnaflarından Aziz Günel, fiyatların aylık bazda değil, artık günlük, hatta saatlik bazda arttığını, bu nedenle kışlık peynir yaptırma geleneğinin de ortadan kalktığını söyledi. Haber Merkezi

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