Takipteki kart borçluları yüzde 70 arttı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Nisan 2024 verilerine göre, bu yılın ilk dört ayında kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı yüzde 32,5 arttı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alınanların sayısı 2024 Ocak-Nisan döneminde, yüzde 42,5’lik artışla 422 bin 650’den 602 bin 107’ye yükseldi. Bu durumdakilerin sayısı 2024 Ocak ayında 143 bin 863’ten 194 bin 142’ye, şubat ayında 89 bin 895’ten 179 bin 803’e, mart ayında 145 bin 849’dan 182 bin 497’ye, nisan ayında 121 bin 392’den 195 bin 870’e çıktı. Haber Merkezi

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