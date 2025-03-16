Tarım Kredide rekor zarar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Pahalılığa karşı piyasayı dengeleme” görevi verdiği Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi’nin 2024 yılına ait finansal tablolarına yönelik denetim tamamlandı.

Bağımsız denetim şirketinin yaptığı denetimlerin ardından hazırlanan mali rapor, ekonomik krizin etkisini gölgelemek amacıyla çeşitli görevler yüklenen şirketin rekor zarara imza attığını ortaya koydu. Rapor öte yandan, şirketin özkaynaklarının 2023-2024 döneminde 132 milyon 501 bin 794 TL gerilediğini de açığa çıkardı. Birgün’deki habere göre Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, 2024 yılında gerçekleştirdiği satışlarda toplam 55 milyar 209 milyon 825 bin TL hasılat elde etti. Marketin satışlarının maliyeti ise 47 milyar 561 milyon 31 bin TL oldu. Şirketin 2024’teki pazarlama gideri ise kayıtlara, 10 milyar 720 milyon 316 bin TL olarak geçti.

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