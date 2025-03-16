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16 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Tarım Kredide rekor zarar

16 Mart 2025, Pazar 11:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Pahalılığa karşı piyasayı dengeleme” görevi verdiği Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi’nin 2024 yılına ait finansal tablolarına yönelik denetim tamamlandı.

Bağımsız denetim şirketinin yaptığı denetimlerin ardından hazırlanan mali rapor, ekonomik krizin etkisini gölgelemek amacıyla çeşitli görevler yüklenen şirketin rekor zarara imza attığını ortaya koydu. Rapor öte yandan, şirketin özkaynaklarının 2023-2024 döneminde 132 milyon 501 bin 794 TL gerilediğini de açığa çıkardı. Birgün’deki habere göre Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, 2024 yılında gerçekleştirdiği satışlarda toplam 55 milyar 209 milyon 825 bin TL hasılat elde etti. Marketin satışlarının maliyeti ise 47 milyar 561 milyon 31 bin TL oldu. Şirketin 2024’teki pazarlama gideri ise kayıtlara, 10 milyar 720 milyon 316 bin TL olarak geçti.

Haber Merkezi

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  • Yüksel

    16.3.2025 14:49:50

    Diğer marketler zarar etmiyor da tarım kredi niye zarar etsin. Piyasadan pahallı da veriyor.

  • Hüseyin İlhan

    16.3.2025 12:20:23

    Bu kurum zarar etmesi mümkün değil amma'kasden zarar ettirilmesi mümkün., Bir tacir olarak müşahadem şu:Buradan daha dün alış-veriş yaptım.Fiyatları bazı marketlerle aynı olan çok.Ucuz fiyat olanlar ise bakliyat grubu olanlar ve makarna. Pahalı olanlar ise zeytin,içecekler,abur-cubur diye zikredilen şekerleme,bisküiler ve bir kısım araç-gereç maddeleri. Manav ürünleri,meyveler,soğan ile patatesi bu marketten daha ucuza satan marketler var.Keza tavuk,et gibi ürünlerde daha uygun fiyatla satılmaktadır. Gelelim zarar neden olabilir:Bu marketlerin işyerleri hangi kritere göre yer tesbiti ve kira bedeli nasıl yapılmıştır. Zira birçok şube çevremdekiler daima partili kişilerin taşınmazları.

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