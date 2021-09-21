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21 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Tarımda üretim enflasyonu en yüksek seviyede

21 Eylül 2021, Salı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Temmuz 2021 verilerini yayınladı.

Buna göre tarımsal girdi enflasyonunda Temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 1,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,05 artış gerçekleşti. Böylece, Ocak 2016’da başlatılan endeks, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gazete Duvar’ın haberine göre, ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,68, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,20 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 27,01, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,78 artış gerçekleşti.

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