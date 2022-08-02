Tarla-market farkı 9’a çıktı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 766,5 ile elmada görüldüğünü belirterek, üretici ile market arasındaki fiyat farkının 9 kata yaklaştığını söyledi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve girdi fiyatlarını yaptığı görüntülü basın açıklamasında değerlendirdi. Bayraktar, temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 766,5 ile elmada görüldüğünü belirterek, üretici ile market arasındaki fiyat farkı 9 kata yaklaştığını söyledi. Bu farka bakıncai geçen günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yaz gelince meyve sebze ucuzlayacak” şeklindeki vaadinin de boşa çıktığı görüldü.

MARKETTE FİYAT EN FAZLA ARTAN LİMON OLDU

Temmuz ayında markette 36 ürünün 25’inde fiyat artışı, 11’inde ise fiyat azalışı görüldüğünü bildiren Bayraktar, “Temmuz ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 72,7 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını yüzde 69,6 ile domates, yüzde 38,1 ile yumurta, yüzde 35,5 ile sivri biber, yüzde 33,8 ile kırmızı mercimek ve yüzde 28,5 ile marul takip etti” dedi.

ÜRETİCİ MALİYETLERİ AŞAĞI ÇEKİLMELİ

En son yayınlanan TÜİK Mayıs ayı girdi fiyat endeksi rakamları, mazot, gübre, elektrik, tohum, ilaç ve yem endeksindeki anormal artışları gösterdiğini söyleyen Bayraktar, “Üretici fiyatları endeksi yüzde 155 artarken, TÜİK verilerinde yer alan gübre endeksindeki artış yüzde 237’yi, mazot endeksindeki artış yüzde 184’ü buluyor. Girdi fiyatlarındaki artış ise raflarda fiyatları yükseltiyor. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürmeden tüketicilerin de ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir. Ürünlerdeki fiyat artışlarına rağmen üreticilerimiz zor durumdadır. Çünkü girdi fiyat endeksindeki artışlar ile tarımsal üretici fiyat endeksi arasında ki artışlar, üretici aleyhine giderek artan büyük farklar oluşturuyor. Üreticilerimiz maliyet artışlarını fiyatlara yansıtamıyor” şeklinde konuştu.