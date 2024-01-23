Tepkilerin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirdi.

"Tüm emeklerimizin aynı oranda artış almasını sağladık"

Emekli aylıklarına yapılan zamma ilişkin soru üzerine Işıkhan, 2024 yılının ilk yarısı için memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 5 puanlık ilaveyle birlikte yüzde 42,6 zam yapılmasına ilişkin düzenlemenin TBMM'ye sunulduğunu hatırlattı.

Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalar sonrasında belli bir noktaya ulaştık. Şimdi buradan 13,5 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı, ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Bir başka ifadeyle hiçbir ayrım yapmaksızın Ocak 2024 itibarıyla ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Bu çok önemli bir karardı. Tüm emeklerimize hayırlı olmasını diliyorum. Teklifimiz şu an Genel Kurul'da, kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak."

İmkanlar çerçevesinde emeklileri enflasyona ezdirmemeye gayret ettiklerini vurgulayan Işıkhan, 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Işıkhan, bu yıl emeklilere yönelik çok farklı projeleri olacağını belirterek deneyimlerini aktarmaları için emeklilerle gençleri bir araya getireceklerini söyledi.

Emeklilerle ilgili bir çalıştay da gerçekleştireceklerini ifade eden Işıkhan, "Emeklilerimizin ve büyüklerimizin her zaman emrinde olduk. Onların ekonomik ve sosyal refahlarının arttırılması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.