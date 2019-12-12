Terma City dünyadan misafir bekliyor

Karaderili Şirketler Grubu CEO‘su Tevfik Talas, Yalova’da 180 milyon dolar yatırımla kurdukları Terma City’ye, sadece Orta Doğu ve Körfez bölgesinden değil dünyanın her yerinden misafir beklediklerini söyledi.

Karaderili Şirketler Grubu’nun, Marmara’nın Yükselen değeri Terma City 180 milyon dolarlık yatırım değeri ile 60 bin metrekare üzerine kurulu 2 bin 200 yatak kapasiteli, 6 bin metrekare üzerine kurulu spa’sı, özel olarak dizayn edilen 1000 metrekarelik başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesi ile kapılarını açtı.

İstanbul’un ön bahçesi Yalova’da İstanbul’a en yakın termal su bölgesi olma özelliğini taşıyan Yalova’nın turizm kapasitesini üçe katlaması beklenen Yalova Terma City’nin katma değerini özetleyen Karaderili Şirketler Grubu CEO‘su Tevfik Talas ‘’Yalova, yatırım yapılması konusunda çok geç kalınmış bir yer. Bölge gerek termal, gerekse yaz turizmi açısından yüksek potansiyele sahip. Turistler geldiklerinde sadece otelde kalmıyor. Yalova ve yakın illeri de gezmek istiyorlar. Bu durumda Yalova bölgesi ve yakın şehirlerin ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Turistlerin Yalova ve yakın şehirlerde yapacakları alış verişlerle bölge ekonomisine 20 milyon dolarlık gelir sağlayacağını düşünüyoruz. Doğrudan Yalova’ya gelen turistlerimiz için İstanbul, Bursa ve çevre bölgeleri de kapsayacak şekilde paket turlar düzenledik.

KRAL DAİRELERİ

Terma City ‘de Özel olarak dizayn edilen,1000 metrekare başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesinin bulunuyor. Türkiye’de 20 kral daireli ve 1000 metrekarelik 1 başkanlık suitli termal oteli ilk kez yapıldı. Kral dairelerinin 16 adedi tek kat ve ortalama 250 m2, 4 adedi de dubleks 500 m2 olarak planlandı. Dairelerde, ebeveyn yatak odası, ebeveyn banyo, ikinci yatak odası ve banyosu bulunuyor. Salon büyüklüğü ise 130 m2 olarak belirlendi. Salonlarda, şömine, bar, piyano, tamamı özel tasarım yemek ve oturma grupları bulunuyor.

YURTDIŞINDA OFİS AÇTIK

Talas, sadece Orta Doğu ve Körfez bölgesinden değil dünyanın her yerinden müşteri beklediklerini kaydederek, bu kapsamda küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi. Otelin tanıtımı için Bağdat, Ürdün, Mısır, Tunus ve Moskova’da ofis açtıklarını dile getiren Talas, gelecek yıl da Tiflis, Bakü ve Tahran ofislerini açarak buralarda tanıtım ve satış faaliyetini gerçekleştireceklerini bildirdi.

Talas, projeleri kapsamında yerel ekonomiye katkı sunmayı da amaçladıklarının altını çizerek, şu anda bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağladıklarını aktardı.



SAĞLIK TURİZMİ

Sağlık turizmine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Karaderili Şirketler Grubu Yalova Terma City projesinde sağlık turizmine gereken önemi veren şirketlerin başında geliyor. 6.000 metrekare sağlık, spa&kür merkezi otelde, fizik-tedavi ve rehabilitasyon merkezi, açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar da mevcut. Ziyaretçiler için her ayrıntının düşünüldüğü projede, 8 tane aile hamamı, bay–bayan ayrı hamamlar, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, on bir tane terapi odası, iki bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, üç tane VİP terapi salonu, vitamin bar. Dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise, proje Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek inşa edilmiş.