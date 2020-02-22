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22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

TESK: Türkiye Çin'e alternatif olabilir

22 Şubat 2020, Cumartesi 11:15
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de fabrikası bulunan şirketlerin yeni üretim yeri arayışına girdiğine dikkati çekerek, bunun Türkiye için fırsat oluşturabileceğini belirtti.

Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Çin'le birlikte birçok ülkeyi de olumsuz etkileyen virüs salgınının ciddi sağlık tehdidinin yanında ekonomik boyutu da bulunduğuna işaret etti.

Küresel piyasalarda Çin'in resesyona girmesinin öngörüldüğünün altını çizen Palandöken, "Çin’de üretim neredeyse durma noktasına geldi. Çin’de kurduğu fabrikalardan kendi ürünlerini getiremeyenler alternatif üretim yeri arayışlarına girmiş durumda. Bu da bizim için bir fırsat yaratıyor, bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin coğrafi konum avantajının bulunduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Ülkemizin deniz, demir, kara ve hava yollarının tamamını kullanabilmesi, yabancı yatırımcılara düşük üretim maliyetleri sunabilmesi, üretim kalitesinin ve insan kaynaklarının üst düzeyde olması bizim en büyük avantajımız. Bunları değerlendirebilirsek bölgenin en hızlı yükselen ekonomisi durumuna gelebiliriz. Başta tekstil olmak üzere otomotiv, mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri, halı-kilim, hediyelik eşya sektörlerde dünya lideri olmamız mümkün. Bunun için yeni bir teşvik sistemine ve yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacımız var."

AA

Etiketler: TESK, Çin, Türkiye
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