TOKİ sitesinde aidatlar yüzde 87 zamlandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki Kayaköy TOKİ sitesinde yaşayan vatandaşlar, aidatlara yapılan fahiş zamma tepki gösterdi.

Aidatların nerelere harcandığının açıklanmasını isteyen site sakinleri, aidatların bir an önce düşürülmesini ve site yönetiminin de istifa etmesini istedi. Merkezefendi’deki Kayaköy TOKİ sitesinde yaşayan vatandaşlar, aidatlara yapılan fahiş zammı dün protesto etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın da destek verdiği vatandaşlar adına açıklamayı okuyan Mustafa Sarıkaya, “Bizler, Kayaköy TOKİ 1. bölgede ikamet etmekteyiz. Kayaköy TOKİ 1.bölgenin emlak yönetimi tarafından 2022 yılında yüzde 30 oranında zam yapılırken 2023 yılında yüzde 87 zam yapılmıştır. Sitemizde ikamet edenler; emekli, dul, engelli ve asgari ücretliden oluşmaktadır. Enflasyon oranın yükselmesi ve ülkemizin ekonomik şartları göz önüne alındığında yüzde 87 zam oranı kabul edilemez. Kabul etmemiz mümkün değildir. Yetkililerin sesimizi duymasını ve 2023 yılı emlak yönetim aidat zammının geri çekilmesini rica ediyoruz” dedi. Denizli - anka

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