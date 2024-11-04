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5 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

TÜİK: % 2.88, ENAG: % 5,57

04 Kasım 2024, Pazartesi 15:00
TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88 artarken yıllık enflasyon yüzde 48,58 oldu. ENAG verilerine göre ise aylık enflasyon yüzde 5,57 arttı, yıllık enflasyon yüzde 89,77 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu  (TÜİK), 2024 Ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Verilere göre, enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 2,88 artarken, yıllık enflasyon yüzde 48,58 olarak gerçekleşti. Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 49,38, aylık enflasyon ise yüzde 2,97 olarak gerçekleşmişti.

TÜFE’deki değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,66 ile eğitim oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

‘Yıllık enflasyon yüzde 89,77’

ENAG verilerine göre ise Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,57 artarken yıllık enflasyon yüzde 89,77 olarak gerçekleşti. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,57 artarken yıllık enflasyon yüzde 89,77 olarak gerçekleşti. Alt gruplarda en yüksek enflasyon oranı yüzde 10,38 ile ‘ulaştırma’ grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 8,63 oranla ‘haberleşme’ grubu takip etti. Giyim ve ayakkabı grubunda ise enflasyon oranı yüzde 7,97 olarak gerçekleşti. ENAG eylülde enflasyonun aylık bazda yüzde 5,34, yıllık bazda ise yüzde 88,63 arttığını duyurmuştu.

Seyhan Şentürk - İstanbul

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Kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. Açıklanan Ekim enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 62,02 olarak netlik kazandı. Geçen ay söz konusu oran 63,47 olarak açıklanmıştı. Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25’le sınırlandırılmıştı. Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve Temmuz ayından itibaren sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapıyor. Buna göre, konut ve işyeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor.

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