TÜİK: 49.38; ENAG: 88.63

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,97 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 49,38’e geriledi. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, tüketici fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,34 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 88,63 oldu.

TÜİK’e göre ana harcama grupları itibarıyla eylül ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde 0,88 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,21 ile eğitim oldu. TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde -0,44 ile lokanta ve otellerde, en fazla yükseliş ise yüzde 10,93 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti. Ankara - Anka

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