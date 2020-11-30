TÜİK'e 40 personel alımı yapılacak

TÜİK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum, 37 temizlik ve 3 güvenlik görevlisi (Silahsız) istihdam edecek.

Adaylar, sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana Türkiye İş Kurumu (https://www.iskur.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (https://kamuilan. ailevecalisma.gov.tr/) ve TÜİK'in (www.tuik.gov.tr) internet sayfasından ulaşabilecek. İlan şartlarını taşıyan adaylar, 5 gün içinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresindeki "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek. AA

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