Tüketici üretim aşamasında korunmalı

Tüketicilerin korunması için üretim sürecinden itibaren bir denetim mekanizması olması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tarladan soframıza gelinceye kadar yapılacak denetimlerin gerçekten amacına uygun olabilmesi için üretim merkezlerinden başlanması lazım” dedi.

DENETİM KAYNAĞINDA YAPILMALI Denetimlerin amacına hizmet edebilmesi için tüketici kontrollerinin de çok önemli olduğunu söyleyen Palandöken, “Örneğin, et mi, et mamulleri mi? Tabiî ki kaynağında yapılmalı. Hazırlanmış ve rafa konulmuş buzdolabında saklanmış ancak vatandaşın aldıktan sonra tahlil edilmesi gereken ürünler sağlıklı bir şekilde insanların tüketebileceği ürünler olmaktan öteye gitmemelidir. Halbuki üretim merkezlerinde bu kontroller yapıldığında insanlar daha sağlıklı yiyeceklere ulaşmış olacaklar. Tabiî ki dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, üretim merkezlerinde veya alışveriş yapılan yerlerdeki tüketici duyarlılığıdır. Ürünlerin üzerine bakılması, tarihleri veya içerdikleri maddelerin sağlığa zararlı olup olmadığının kontrol edilmesi lazım, yoksa denetimlerin amacına uygun olmaz ve insanların daha sağlıklı beslenmelerini sağlayamaz” diye konuştu. ADNAN SOLMAZ - ANKARA - YENİ ASYA

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