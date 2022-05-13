Türkiye Hindistan’dan buğday alacak

Anavatanı Türkiye olan bir çok ürünün şimdilerde ithal edilmesine tepki gösteren Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarının 20 yıl boyunca benimsediği yanlış tarım politikalarının ülkeyi ithalata mecbur kıldığını, çözüm olarak mutlak suretle yerli üreticinin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Hindistan’dan buğday ithalatı yapılacağının açıklanması üzerine açıklamalarda bulunan Gürer, “20 yıldır AKP’nin uyguladığı yanlış tarım politikaları nedeniyle anavatanı Türkiye olan mercimeği Kanada’dan, nohutu Meksika’dan ithal ediyoruz. Rusya’ya buğday satıyorduk. Rusya’dan buğday alıyoruz. Dünyada 200 milyon ton dolaşımda olan buğdayın 60 tonu Rusya-Ukrayna bölgesinden dünyaya dağıtılıyordu” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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