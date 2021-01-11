Uçak daha ucuz

İstanbul-İzmir otoyolu ücreti 367 TL’ye çıkınca, uçakla gitmek yarı yarıya daha ucuza geliyor.

2020’de 292 lira olan İstanbul-İzmir otoyolu geçiş ücreti 367 TL’ye yükseldi. Buna karşılık 170.98 TL ile İstanbul-İzmir uçak biletinin otoyol fiyatının yarısından bile az olduğu ortaya çıktı. Sözcü’nün haberine göre, paralı otoyol, köprü ve tünellere ödenen ücretler kıyaslandığında bazı hatlardaki uçak tarifelerinin çok daha ucuz olduğu belirlendi. Örneğin uçakla İzmir- Adana 81 TL, İzmir-Antalya 94 TL, İzmir-Samsun 103 TL, İzmir-Kayseri 106 TL. Karayoluyla gidilecek olsa yakıt, diğer gider ve ücretli yollar hesaba katıldığında bunun kaç kat daha fazlası olduğu ortaya çıkıyor. Yine 367 liralık İstanbul-İzmir otoyolu geçiş ücreti karşılığında İstanbul’dan Bükreş’e 360 TL’ye, Berlin’e 367 TL’ye Münih’e ise 362 TL’ye uçakla gitmek mümkün.