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1 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Vergi sistemi adaletsiz

30 Kasım 2023, Perşembe 23:13
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ İl Başkanları Toplantısında konuştu.

Vergi konusunun kendileri için önemli bir gündem maddesi olduğunu vurgulayan Arslan, “Bugün sadece devletin yakaladığından aldığı, az kazananın fazla, çok kazananın az vergi verdiği haksız, adaletsiz bir vergi sistemi var. Bu vergi sistemini ortadan kaldırmak adına ciddi çalışmalar yapmak mecburiyetimiz var” diye konuştu. Arslan, Türkiye’nin gerçeklerini içinde barındıran bir vergi sisteminin oluşturulması konusunda hükümetin ivedilikle yeni adımlar atmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

AA

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