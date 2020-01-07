Yarım milyon Lexus SUV satıldı

Lüks SUV segmentinin tasarımcısı olan Lexus, Avrupa’da 20 yıldan daha kısa sürede yarım milyon adetlik SUV satışını aşarak önemli bir kilometre taşına imza attı.

2000 yılında Avrupa’da RX SUV modelini tanıtan Lexus, 501 bininci SUV aracının satışını gerçekleştirdi. Lexus markasının en çok satışa sahip olan SUV modeli RX, ilk günden bu yana Avrupa’da 275 bin civarında kullanıcıyla buluştu. RX, 2005 yılında dünyanın ilk lüks hibrit unvanını da RX 400h’nin tanıtılmasıyla almıştı ve bugün de Avrupalı kullanıcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

Okunma Sayısı: 119

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.