Yeni sistemde borç üçe katlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim borç stoku verilerini yayımladı. Buna göre, 2022 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla merkezi yönetim borç stoku, bir önceki aya göre yaklaşık 14 milyar TL’lik artışla 3 trilyon 125 milyar TL’ye yükseldi.

Borç stokunda yılın ilk dört ayındaki artış 378 milyar TL oldu. Toplam borç stokunun yüzde 51,9’unu dış borçlar, yüzde 48,1’ini iç borçlar oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yapılan Temmuz 2018’de 970 milyar TL olan merkezi yönetim borç stoku, geride kalan yaklaşık 4 yıllık sürede yüzde 222’lik artış kaydetmiş oldu. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinde Türkiye’nin uçuşa geçeceğini söylüyordu ancak söz konusu sistemde döviz kurları ve borçlar uçuşa geçti. Sözcü’nün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinde 4,5 TL seviyesinde olan dolar/TL kuru, bugün 15,90 seviyesinde bulunuyor. Haber Merkezi

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