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Yeni yıl zamları

23 Aralık 2019, Pazartesi 18:39
2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret de 2020 yılında 22,58 oranında artacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan tebliğde, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Tebliğe göre pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020’de yüzde 22,58 oranında artacak.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2019 için yüzde 22,58 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

MTV DE YENİDEN BELİRLENDİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranı da yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı kararı ile 2019’da olduğu gibi 2020’de de Motorlu Taşıtlar Vergisi artışını belirleyen yeniden değerleme oranı indirim yetkisi kullanılarak belirlendi. Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020’de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar, 1 Ocak 2020’da yürürlüğe girecek.

Etiketler: yeni yıl, zam
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