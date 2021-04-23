Yerli yatırımcı dolara döndü

Merkez Bankası (MB) başkanı değişikliği sonrası fırlayan kuru fırsat bilip dolar hesaplarını bozan yerli yatırımcılar, yeniden döviz toplamaya başladı.

Son iki haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 234 milyon dolar arttı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 16 Nisan itibariyle 225 milyar 235 milyon dolardı. MB’nin parite etkisinden arındırılmış verisine göre 16 Nisan haftasında döviz mevduatlarına 1 milyar 345 milyon dolar girdi. Gerçek kişilerin toplam döviz mevduatı ise 851 milyon dolar artarak 140 milyar 469 milyon dolara ulaştı.

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