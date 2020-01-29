Yoksulluk sınırı 7 bini geçti

Türk-İş’in araştırmasına göre, Ocak ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 219, yoksulluk sınırı 7 bin 229 lira oldu.

Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 2 bin 698 lira olarak hesaplandı. Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden ‘açlık sınırı’ 2 bin 219 lira olarak belirlendi. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen ‘yoksulluk sınırı’ ise 7 bin 229 lira oldu. Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 2 bin 698 lira olarak hesaplandı.

Gıda enflasyonunda bir yıllık artış oranı % 10.49 oldu

Ankara’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgarî harcama tutarı önceki aya göre 2.62 oranında arttı. Araştırmaya göre, süt, yoğurt, peynir grubunda, yıl sonu fiyat ayarlamaları sonrası yılın ilk ayında önemli bir fiyat değişikliği görülmedi. Dana kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı arttı, tavuğun fiyatı değişmedi. Balık fiyatındaki artış bu ay da devam etti. En fazla tüketilen hamsi ve istavritin kilogram fiyatı 30 liraya kadar yükseldi. Yumurtanın fiyatı geçen ay geriledikten sonra bu ay yükseldi. Bakliyat ürünlerinin, nohut hariç, tümünün fiyatı arttı. Sadece bu gruptaki ürünlerdeki fiyat artışlarının aylık mutfak masrafına getirdiği ek yük yaklaşık 45 lira oldu.

İstanbul - Yeni Asya