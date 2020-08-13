Yunanistan’dan buğday ithal ediyoruz

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, özellikle salgın sürecinde buğday hem bizim ülkemiz için hem de tüm milletler için stratejik bir ürün olduğunun anlaşıldığını belirterek, “Buğday ekilen arazi alanları niçin gerilemektedir? Gelir getirmediği için alternatif ürünlere yönelen çiftçinin buğdaydan kazanması için bir politikanız var mıdır? Varsa açıklar mısınız?” diye sordu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği yazılı önergesinde, pazarı durumunda olduğumuz Rusya’nın Korona sürecinde ihracatını ilk durdurduğu ve üretimi için yatırıma başladığı ürünün buğday olduğu hatırlatan Karaduman, “Buğdayın gen merkezinin Anadolu olmasına rağmen ülkemiz, uzun yıllardan beri çok ciddi rakamlarda buğday ithalatı yapmaktadır. Ülkemizin buğday ithalatında son zamanlarda en çok arttığı ülke ise Yunanistan’dır. Toplam tarım arazisi 2,3 milyon hektar olan Yunanistan, 23 milyon hektar tarım arazisi olan Türkiye’ye buğday ihracatını 2015’ten beri her yıl artırmaktadır. Hükümet ve bakanlık yetkilileri tarafından da kamuoyuna ‘yetiştirdiğimiz buğdayın bize yettiğini ancak makarna ve un ihraç etmek için buğday ithal edildiği’ söylenmektedir. Üstelik ülkemizde bir karış toprağın bile boş kalmadığını ve çiftçimizin buğday yerine farklı ürünler ekmeyi tercih ettiğini ifade edilmektedir” dedi. Ankara - Recep Gören

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