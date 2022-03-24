"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Zamlara toptan dur diyelim

24 Mart 2022, Perşembe
GIDA MADDELERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE HER KALEMDE HIZ KESMEDEN DEVAM EDEN FÂHİŞ ZAMLARA TÜKETİCİLERİN TEPKİSİ BÜYÜYOR.

PAHALI YEM VE İTHALÂT

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Sekreteri, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Kılıç, etteki daralmanın ve zamların özellikle yemdeki pahalılıktan ve ithalâta dayalı et politikalarından kaynaklandığını söyledi.

ZAM, ZAMMI TETİKLİYOR

“Her zam bir başka zammı tetikliyor. Onun için zamlara toptan dur demek lâzım. Üreticinin de zorda olduğunu, maliyetlerin yüksek olduğunu biliyoruz. Ancak tüketiciler olarak geçinme maliyetimizin çok daha fazla olduğunu hissediyoruz.”

***

Zamlara toptan “dur” diyelim

TÜDEF Genel Sekreteri, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Kılıç, etteki zamları değerlendirerek “Zamlara toptan dur demek lazım” dedi.

Et ve Süt Kurumu (ESK), et satış fiyatlarında yüzde 48 oranında artışa gitti. Zamla birlikte kilogramı 62,5 TL olan dana kuşbaşının fiyatı 92 TL’ye, 1 kilogram kıymanın fiyatı da 56 TL’den 83 TL’ye yükseldi.  Yüzde 48’lik zam, kırmızı et üreticileri ile kasap esnafı tarafından olumlu karşılanırken, tüketiciler ise peş peşe gelen zamlara tepki gösterdi. Kamu yararını gözeterek piyasada et ve süt fiyatlarına ilişkin rekabeti sağlamayı amaçlayan ESK, vatandaşa doğrudan satışta piyasanın yalnızca yüzde 2’sini elinde tutsa da piyasa fiyatlarında belirleyici rol oynuyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Sekreteri, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Kılıç, etteki daralmanın özellikle yemdeki pahalılıktan ve ithalata dayalı et politikalarından kaynaklandığını söyledi.

Ekmek bile alamaz haldeler

DW Türkçe’nin haberine göre her zammın bir başka zammı tetiklediğini kaydeden Kılıç, şöyle konuştu: “Onun için zamlara toptan dur demek lazım. Sektör olarak bakıldığı zaman üreticinin zorda olduğunu biliyoruz. Maliyetlerin yüksek olduğunu biliyoruz. Ancak tüketiciler de olarak yaşam maliyetimizin çok daha fazla olduğunu hissediyoruz. Çünkü et alamıyoruz.” Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve sendikaların açıkladığı rakamlara bakıldığında halkın yüzde 70’inin açlık ve yoksulluk sınırında yaşadığının görüldüğünü ifade eden Kılıç, “Beslenme uzmanlarının vermiş olduğu temel gıdalarla ilgili artık protein değeri yüksek olan hiçbir gıdaya erişemiyoruz. Tüketiciler, artık ekmeği bile alamaz duruma geldi” dedi. Kılıç, tüketicileri peş peşe gelen zamlara direnmek için örgütlenmeye çağırdı.

Yüzde 51 arttı

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş da yem maliyetlerindeki artışa dikkat çekti. Karakuş, hayvancılıktaki üretim giderlerinin yüzde 70’ini yem maliyetlerinin oluşturduğunu vurguladı. Karakuş, “Dolayısıyla yem fiyatlarındaki artış, doğrudan et fiyatlarına yansıyor. Biz de bu artışı yansıtmak zorunda kalıyoruz” dedi. Karakuş, yem maliyetleri ile ilgili “1 Ocak 2022’den 15 Mart 2022’ye kadar 75 günlük içerisinde yem hammadde maliyetleri yüzde 51, dolar yüzde 27, besi ve süt yemi maliyetleri yüzde 38 arttı” bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili BM'den açıklama

    Zamlara toptan dur diyelim

    Hukukla da insanlıkla da izah edilemez

    Elektrik faturaları kiradan fazla geliyor

    Parmak boyası geri gelsin

    Avrupa Konseyi: Rusya, eylülden itibaren AİHM'e taraf olmayacak

    'Gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyorum'

    ‘Çözüm vergi indirimi’

    Bediüzzaman Said Nursi’nin Gelecek Tasavvuru (video)

    Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi açıklandı

    Şehit olan özel harekat polisleri dualarla ebediyete uğurlandı

    Başörtülüler böyle zulüm görmedi

    Köprünün maliyeti niye bu kadar yüksek?

    23 MART'A ÖZEL: BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

    AB Liderler Zirvesi yarın yapılacak

    Ukrayna, Batı'dan modern hava savunma sistemlerini istiyor

    AB, Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen şirketleri destekleyecek

    Zelenskiy'den "NATO'dan vazgeçmeye hazırız" mesajı

    Rus güçleri Kiev'e saldırmaya devam ediyor

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 121 çocuğun öldüğünü açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Manidar tevafuklar
    Genel

    Hukukla da insanlıkla da izah edilemez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İran’a ve Arabistan’a dönmek
    Faruk ÇAKIR

    Ümitsizliği hep birlikte kovalım!
    Genel

    Parmak boyası geri gelsin
    Genel

    Elektrik faturaları kiradan fazla geliyor
    Süleyman KÖSMENE

    İsm-i azama mazhariyet
    Ali FERŞADOĞLU

    Medrese-i Nuriye’leri yeniden ihya ve bir çağrı…
    Genel

    Zamlara toptan dur diyelim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.