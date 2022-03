GIDA MADDELERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE HER KALEMDE HIZ KESMEDEN DEVAM EDEN FÂHİŞ ZAMLARA TÜKETİCİLERİN TEPKİSİ BÜYÜYOR.

PAHALI YEM VE İTHALÂT

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Sekreteri, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Kılıç, etteki daralmanın ve zamların özellikle yemdeki pahalılıktan ve ithalâta dayalı et politikalarından kaynaklandığını söyledi.

ZAM, ZAMMI TETİKLİYOR

“Her zam bir başka zammı tetikliyor. Onun için zamlara toptan dur demek lâzım. Üreticinin de zorda olduğunu, maliyetlerin yüksek olduğunu biliyoruz. Ancak tüketiciler olarak geçinme maliyetimizin çok daha fazla olduğunu hissediyoruz.”

***

Zamlara toptan “dur” diyelim

Et ve Süt Kurumu (ESK), et satış fiyatlarında yüzde 48 oranında artışa gitti. Zamla birlikte kilogramı 62,5 TL olan dana kuşbaşının fiyatı 92 TL’ye, 1 kilogram kıymanın fiyatı da 56 TL’den 83 TL’ye yükseldi. Yüzde 48’lik zam, kırmızı et üreticileri ile kasap esnafı tarafından olumlu karşılanırken, tüketiciler ise peş peşe gelen zamlara tepki gösterdi. Kamu yararını gözeterek piyasada et ve süt fiyatlarına ilişkin rekabeti sağlamayı amaçlayan ESK, vatandaşa doğrudan satışta piyasanın yalnızca yüzde 2’sini elinde tutsa da piyasa fiyatlarında belirleyici rol oynuyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Sekreteri, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Kılıç, etteki daralmanın özellikle yemdeki pahalılıktan ve ithalata dayalı et politikalarından kaynaklandığını söyledi.

Ekmek bile alamaz haldeler

DW Türkçe’nin haberine göre her zammın bir başka zammı tetiklediğini kaydeden Kılıç, şöyle konuştu: “Onun için zamlara toptan dur demek lazım. Sektör olarak bakıldığı zaman üreticinin zorda olduğunu biliyoruz. Maliyetlerin yüksek olduğunu biliyoruz. Ancak tüketiciler de olarak yaşam maliyetimizin çok daha fazla olduğunu hissediyoruz. Çünkü et alamıyoruz.” Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve sendikaların açıkladığı rakamlara bakıldığında halkın yüzde 70’inin açlık ve yoksulluk sınırında yaşadığının görüldüğünü ifade eden Kılıç, “Beslenme uzmanlarının vermiş olduğu temel gıdalarla ilgili artık protein değeri yüksek olan hiçbir gıdaya erişemiyoruz. Tüketiciler, artık ekmeği bile alamaz duruma geldi” dedi. Kılıç, tüketicileri peş peşe gelen zamlara direnmek için örgütlenmeye çağırdı.

Yüzde 51 arttı

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş da yem maliyetlerindeki artışa dikkat çekti. Karakuş, hayvancılıktaki üretim giderlerinin yüzde 70’ini yem maliyetlerinin oluşturduğunu vurguladı. Karakuş, “Dolayısıyla yem fiyatlarındaki artış, doğrudan et fiyatlarına yansıyor. Biz de bu artışı yansıtmak zorunda kalıyoruz” dedi. Karakuş, yem maliyetleri ile ilgili “1 Ocak 2022’den 15 Mart 2022’ye kadar 75 günlük içerisinde yem hammadde maliyetleri yüzde 51, dolar yüzde 27, besi ve süt yemi maliyetleri yüzde 38 arttı” bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi