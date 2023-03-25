Cemaat ile tesbihat bid’at mıdır?

Namazın çekirdekleri hükmünde olan tesbihatlarımızın sevaplarının daha da katlandığı bu günlerde bütün İslam alemi adeta bir zikir halkası hüviyetinde.

Fatiha’daki (ibadet ederiz) kelimesinin çoğul bir manaya gelişini, İşaratü-l İ’caz; 3 tane birbirini kapsayan küme halinde şöyle ce ifade eder:

1- Vücudumuzun hücrelerinin her birinin yaptığı zikirler

2- Tevhid inancına sahip olan mahlukların, yani insan, cin ve meleklerin; topluluk halinde yaptığı zikirler

3- Canlı cansız demeden kainatın tümü olarak yapılan zikirler, çünkü her bir varlık kendine has dili ile zikrini çeker.

İşte böyle büyüklükteki cemaatlerin -mesela melekler cemaatinin zikri- mergup olur da nasıl insan cemaatinin birlikte zikirlerine bid’at denilir? Olsa olsa “bid’a-i hasene”dir. Güzel bir adettir…

* Ekrem Donbaloğlu *Asım Bera Ataseven