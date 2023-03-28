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28 MART 2023 SALI - YIL: 54

Bediüzzaman’ın Tahmidiye’nin başına düştüğü not

Ekrem Donbaloğlu
28 Mart 2023, Salı
Üstad, “Çoktan beridir benim hususi bir virdim” dediği ve daha önce hiç kaleme alınmadığını belirttiği bu kıymetli duayı; Esma-i Sitte’nin yani İsm-i Azam’ın ‘’muazzam ve yeni bir dersi’’ olarak niteler ve Kastamonu Lahikası’nda bahseder.

Risale-i Nur mesleğinin en büyük esası olarak ifade ettiği şükür kavramının, en kapsayıcı derecesini içerdiğini söylediği Tahmidiye duası, yine Üstad’ın tabiri ile kendi maddi-manevi hastalıklarına pek çok defa deva olmuştur.

Resul-i Ekrem (a.s.m) ve umum peygamberler ve ehl-i hakikat umum dualarında en ziyade cehennemden istiaze etmişlerdir. Bu durum bizlere gösteriyor ki, beşerin en büyük meselesi Cehennem’den kurtulmaktır. Bunun çare-i yeganesi kebairi terktir ve feraize çalışmaktır. Namazı tadil-i erkan ile kılmak ve sonrasındaki tesbihatları yapmaktır. 

“İleride bir fitne olacak kişi mümin olarak sabahlayacak kafir olarak akşamlayacaktır lakin Allah’ın ilimle kalbini dirilttiği kimseler hariç.” Hadîs-i Şerîf’ine de istinaden, bizler Risale-i Nurları çokça okumalı ve sabah ve akşam namazı tesbihatlarını ihmal etmemeliyiz. Cehennemden ve ahirzaman fitnelerinden aynı ulü’l-azm peygamverler gibi Allah’a sığınmalıyız.

EKREM DONBALOĞLU - ASIM BERA ATASEVEN

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