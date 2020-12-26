Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

BABAMIZ Sizi tanıdım otuzlu yaşımda, Bir mübarek kişi vardı devamlı karşımda, Görürdük çoğunlukla sizi makina başında, Yeriniz bir başkaydı nur yüzlü babamız. Denizli’de İdris Peygamberin (as) mesleğini yaptınız, Peygamberimizin (asm) yolundan da ayrılmadınız, Aziz Üstada da tam sadıktınız, İşinde ehil sadâkatli babamız. Son zamanlarda biraz yavaştınız, Zannettik ki hep başımızda kalacaksınız, Ölümü ise çok sakin karşıladınız, Ahiret sevdalısı Aziz babamız. Sizde gördüm her zaman bir baba şefkati, Size baba demek benim için büyük şerefti, İkinci defa baba ayrılığı beni mahvetti, Artık yokluğunuz üzecek bizi salih babamız. Dünyada bıraktınız çok güzel bir iz, Yolundan ayrılmayacağımıza söz veririz, Bize emanetindir Hacı annemiz, Vefakârlık bize yakışır hacı babamız. Elbette vakitsiz ayrılık çok acı oldu, Herkes hüzünlendi herkes mahvoldu, Eminim en acı çekeni Hacı annemiz oldu Sevdiklerine kavuştun hacı babamız. Vefatınızın verdiği hüznü anlatamam Çok şükür evimizde yaşanmadı matem Ancak bizi dünyada bıraktınız yetim Sizi çok özleyeceğiz sevgili babamız. Mehmet Tahiri Güzel Mehmet Tahiri Güzel, Tahiri Mutlu Ağabey’in torunu olup, Kayınpederi olan Salih Boyacıoğlu’nun vefatı üzerine yazmış olduğu şiir.

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