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17 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

If you want possessions, contentment is sufficient

17 Ocak 2020, Cuma 11:29
If you want possessions, contentment is sufficient. Yes, one who is content is frugal; and one who is frugal, finds the blessing of plenty.

Bediüzzaman Said Nursî / The Letters

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