"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Risale-i Nur Kongresi’ndeyiz - Küresel vicdanın yol haritası açıklanıyor

26 Nisan 2026, Pazar 12:15
Ankara - Mehmet Kara - [email protected]
Fotoğraflar: Erhan Akkaya - Süleyman Alp Özcan 

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Vakfı Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü dergisi tarafından bu yıl “Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında “Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” temasıyla düzenlenen 19. Risale-i Nur Kongresi’nin masa çalışmaları tamamlandı. dün gün boyu süren masa çalışmaları sonrası hazırlanacak deklarasyon maddeleri, bugün Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan panel programıyla kamuoyuyla paylaşacak.

50’den fazla araştırmacı katıldı

Masa çalışmaları 50’den fazla akademisyen ve araştırmacının katılımıyla 5 ayrı masa etrafında yürütülen çalışmalarla gerçekleşti. “Küresel Vicdan/Vicdan-ı Umumi,” “İnsaniyet,” “Demokrasi ve Hürriyetler,” “Uluslararası ilişkiler ve Adalet” konularında Risale-i Nur’un içtimaî ve sosyal problemlere bakış açısı ve sunduğu çözüm metodları incelendi. 

İnsanlık için çıkış yolu

Masa çalışmalarında “Uluslararası hukukun alenen çiğnendiği, BM gibi kuruluşların varlık sebebini neredeyse tamamen kaybettiği; insan hakları, adalet, hürriyet, ahlâk, vicdan ve fazilet gibi değerlerin güçlünün hukuk anlayışı karşısında değersizleştiği bir dünya mı, yoksa insanlığın geleceğini kaosa mahkum eden anlayışları reddederek insanlığa iki cihan saadetini sunan İlâhî mesajlarla dünyayı ve insanlığı yeniden inşa edecek bir gelecek mi?” sorusuna Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında cevaplar arandı.

Dünyanın vicdan vakti

Ülkemizde ve dünyamızdaki son gelişmeler ışığında “Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” başlığının daha anlamlı hale geldiğini belirten Risale-i Nur Enstitüsü yetkilileri, son dönemde uluslararası ilişkileri, insan haklarını, hukuk ve adalet anlayışlarını yeniden tartışmaya açan hadiselerin insanlığın var olma mücadelesine dönüştüğünü,  dünya ölçeğinde zulüm-adalet, istibdat-hürriyet, kuvvet-hak mücadelesinin açıkça görüldüğünü söylediler. Bunun insanlığın da bir imtihanı olarak tarihe geçeceğini belirten Risale-i Nur Enstitüsü yetkilileri, kongre ile Bediüzzaman Said Nursî’nin bu hususlardaki fikirlerini ve çözüm tekliflerini kamuoyuna tekrar hatırlatmayı hedeflediklerini ifade ettiler.

Masa çalışmalarının sonuçları bugün

Masa çalışmalarıyla elde edilen tesbitler, 26 Nisan 2025 Pazar günü (bugün) Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi Salonu’nun sabahki ilk oturumunda kamuoyuyla paylaşılacak. Programın öğlenden sonraki bölümü Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ve Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurul Üyesi Prof. Dr. Sedat Koçak’ın açık konuşmasıyla başlayacak.

Panelde Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. Saul Takahashi, Prof. Dr. Agus Triyanta, Doç. Dr. Vahap Coşkun, Dr. İ. Seyda Durgun, Dr. Mehmet Akif Koç, Dr. Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Özcan ve Müfid Yüksel konuşacak. Programda İbrahim Meletlioğlu Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ve ilâhîler okuyacak, 19. Risale-i Nur Kongresi için hazırlanan sinevizyon gösterimi gösterilecek.

Kongre heyecanı ekranlarda

Risale-i Nur Kongresi’nin panel programı Yeni Asya TV’den canlı yayınlanacak. Böylece programa katılamayanlar da kongrenin heyecanını ve coşkusunu ekran başından takip edebilecek. Program, akademik bir toplantı olmanın ötesinde, muhabbet ve kardeşlik duygularının güçlendiği bir uhuvvet şöleni anlamını taşıyor. Canlı yayın sayesinde bu manevî atmosfer geniş kitlelere ulaştırılacak.

