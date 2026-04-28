Avrupa ve boykot (2)

İlk yazımızdan yaklaşık bir sene geçti. Bu süre içerisinde kıymetli okuyucularımızla paylaşmak istediğimiz bazı müsbet neticeler vuku buldu.

Boykot hareketine direnemeyip satışları gittikçe düşen tanınmış bir fast food zinciri Türkiye pazarından tamamen çekilmiş durumda. Ayrıca özellikle su skandalları ve bebek mamaları ile gündemde olan küresel bir şirket Türkiye’den su ve dondurma ürünleri satışından çıkışını açıkladı. Ülke genelinde ürün çeşitlerinde boykotlu ürün bulundurmayıp satmayan yeni "boykot marketlerin“ sayısı gittikçe artmakta. Global sumud filosu zahiren tam hedefine ulaşmış olmasa da Avrupa’da ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. An itibariyle yeniden ve daha yüksek gemi sayısı ile yola çıkmış durumda.

Elhamdülillah, bunlar sadece birkaç misal.

Boykotu küçümseyen veya etkisinden şüphe duyanlar için bu tür içtimaî tesanüd hareketlerinin; bir şahs-ı manevî kuvveti oluşturan iki, dört, sekiz, on altı, vs. gibi yükselen üstel bir etki oluşturduğunu hatırlatmak isteriz.

Yılın başında özellikle Almanya’da satışa sunulan çikolatalarda büyük oranda zararlı pestisit kalıntıları ortaya çıktı. Kaliteli kakao yağı yerine tarım ilaçları ile pompalanmış palm, shea, trans yağı, vb. kullanımı arttığından çikolatalarda büyük oranda kanserojen pestisit tespit edildi.

Ne hikmetse testi geçemeyen markaların başlarında gelenlerin çoğu aynı zamanda boykot listesindeki isimler. Boykotu hayatımızın bir parçası haline getirerek ilk başta zalime desteğimizi kesip, Müslüman kardeşimize tesanüdü güçlendirip, cüzdanımızı ve sağlığımızı korumuş oluyoruz.

Hud Suresi'nin 113. ayet-i kerîmesinde Allahu Teâlâ tefsirince: 'Zulmedenlere eğilim göstermeyin, sonra size de ateş dokunur' veya 'Zulüm yapanlara yakınlık göstermeyin ki, size de ateş dokunmasın' gibi ikazlar ile Müslümanlara zulmedenlere açıkça maddî ve manevî desteği yasaklamıştır. Bundan dolayı bile bile arz edilen ürünleri veya şüpheli marketler veya hizmetlerin kullanılması da desteğe giriyor.

Her mü’minin en azından yapabileceği en cüz’î hareket boykottur. Bunu uygulamazsak çevremizi ve sevdiklerimizi tehlikeye atarız; çünkü zulme rıza gösterildiği yerde peygamberler tarihinde de yaşandığı gibi musibet ve belâlar her yere etki eder. Bazı kardeşlerimiz çokça ikaz ve ispatlarımıza rağmen alışverişte gösterilmesi gereken hassasiyeti gösteremiyor. Bu kardeşlere zulme uğrayan aç, susuz, iki gün önce dünyaya gözünü açıp soğuktan donarak gözünü kapayan yavrucakları; ağır silâhlı saldırılar neticesinde cesedine dahi ulaşılamayıp çevreye yayılan kan damlalarından ve hücre artıklarından kimin nerede şehit edildiğini tespit etmeye gayret gösteren uğraşların belge, resim, video ve haberleri izlemelerini tavsiye eder ve sonradan iç mukayese yapmalarını arzu ediyoruz.

Burada bu kadar zulüm yapılır iken ben bu ürünü, bu hizmeti kullanmaya mecbur muyum?

Almasam, kullanmasam ne kaybederim? İnsanlar her şeyinden vazgeçmek zorunda kalıyorken ben neden menfî bir marketten veya bir üründen vazgeçmeyeyim ki? Bunun hesabını ahirette nasıl vereceğiz? Evet, özellikle teknoloji sektöründe boykotun ne kadar zor veya imkânsız gibi göründüğünün farkındayız. Fakat bu hareket 'ya hep ya hiç'ten ziyade 'zararın neresinden dönebilirsek dönelim bizim için kârdır' diye bakılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu yazımızla inşaallah anlaşılamayan hususlar daha da netliğe kavuşur. Aksi halde sorularınıza bir cevap bulmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. 'No Thanks‘ veya 'boykot detektifi‘ gibi mobil uygulamalar aracılığı ile bilgi ve kaynak elde etmek mümkündur. Allah’a emanet olun, selâm ve dua ile.

