ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

Sen varsın

Erdal İMAMOĞLU
07 Kasım 2025, Cuma
Dünyayı sayfa sayfa okudum,

Her satırında sen varsın.

Etrafa şöyle bir göz attım.

Deseninde nakışında sen varsın.

 

Kışdan sonra bahar,

Gecenin ardında nehar,

Mevcudattan haber var,

Her zerresinde sen varsın.

 

Allah’ım varsın, birsin, haksın,

Eşin benzerin yok, muhakkaksın,

Gözlerden ülfet perdesi kalksın,

Demde damarda sen varsın.

 

Huzura davet için minare,

Kulak tıkamak neye çare?

Kevn ü mekânda yekpâre,

Yalnızca sen varsın.

 

Haykırıyor mahlukat,

O’nu bulmak, liyakat,

Evrende tek hakikat,

Akılda, fikirde sen varsın.

ERDAL İMAMOĞLU
[email protected]

