Nur Talebesi kardeşime

ŞİİR

Gel otur medreseye, Üstad sana gücenmesin. Aç kitabı, dokun nurlara, Risale sana gücenmesin. Nurlu yollar çok yüce, Nuru Kur’ân okunur hece hece, Sor, mihenge vur ince ince, Zulmet biter, dağılır gece. Koşarak git, hizmet için ararlarsa, Nur ile cevap ver sorarlarsa, İncitir, üzer, yorarlarsa, Toprak gibi ol, üstüne basarlarsa. Bulunduğun yerde güller açsın, Halipürmelâlin nurlar saçsın, Yolunda dikenler de bulacaksın, Taşkın sulara göl sen olacaksın. Takılıp kalma, sil kusurları, Çok okuyalım , okutalım nurları, Paramparça küfrün surları, Can çekişiyor Süfyanın unsurları. Müjdeler var, nur tamam olacak, Hak hakikat yerini bulacak, Şehir, köy, belde, köşe bucak, Nurlar okunuyor, hep okunacak.

Okunma Sayısı: 60

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.