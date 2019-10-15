Din kardeşi olmamız hasebiyle aramızda maddî ve manevî olan kardeşlik hukuku vardır.

Veraset ve din bağı ile kardeş olanlar maddî ve manevî kardeşlerdir.

İster kan ister iman bağı ile kardeş olanlar, aralarındaki muhabbet, sevgi ve fedakârlık bağları ne kadar güçlü olursa dünya ve ahiret saadeti için o kadar önemlidir.

Peygamberimiz (asm): “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız.”(Müslim,Tirmizi ve İbni Mâce)

İmanın gereği veya kardeşliğin hukuku için müslümanların birbirini sevmesi gerekir. Üzülerek belirteyim ki müslümanların yoğun yaşadığı bölgelerede özellikle din kardeşliği yani iman zayıflamıştır. Müslüman kardeşliği unutulmuş durumdadır.

Ihtilafların olması, farklı düşüncelerin varlığı empati eksikliği, çıkar ve enaniyet insanın zaafiyet olan unsurlardır. Şeytanın telkini, nefsin arzusu ve öfkenin eseri olarak kardeşler arasında sıkıntılar çıkabilir, küskünlükler ve kavgalar olabilir.

Günümüzde bunları sıkça görmekte, aynı camide namaz kılanların dahi birbirlerine karşı sevgileri İslama göre olmadığını görebiliriz.

Önemli olan bu nahoş durumu uzatmamaktır. Küs kardeşimizle ilk barışan olmaya çalışmaktır. Ya da “kendimize istediğimizi kardeşimize de istemesini” bilmektir.

Iki tarafda inat etti, diretti ise, o zaman tarafsız birilerinin kardeşlerin arasını düzeltmeye çalışmalıdır.

Bu hususta Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Mü’minler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki merhamet edilsin.” (Hucurat süresi 10)

Allah’ın rahmetine mazhar olmak, müslümanlar arasındaki uyuşmazlığı sonlandırmakla mümkündür.

Bu yapılmadığı taktirde şeytana yol verilmiş olur ve neticede fitneye sebebiyet verlebilir.

Peygamberimiz (asm): “Bir kişinin kardeşini üç günden fazla terkedip küs durması helâl değildir. İki Müslüman karşılaşırlar biri bir taraf, öteki öbür tarafa döner. Halbuki bu iki müminin hayırlısı önce selâm vermeye başlayanıdır.” buyuruyor.(Buharı, Müslim)

Bediuzzaman da kardeşlik hukuku hususunda şöyle diyor: “Sen, bir Hane-i Rabbaniye ve bir Sefine-i İlahiye olan bir mü’minin vücudunda iman ve İslamiyet ve komşuluk gibi dokuz değil belki yirmi sıfât-ı masume varken; sana muzır olan hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve adavet bağlamakla, o hane-i manevîye-i vücudun manen gark ve ihrakına, tahrip ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen, onun gibi şenî ve gaddar bir zulümdür.”(Uhuvvet Risalesi)

Selâm ve dua ile...