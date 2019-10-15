"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Kardeşlik hukuku

Fatih Yokuş
15 Ekim 2019, Salı
Din kardeşi olmamız hasebiyle aramızda maddî ve manevî olan kardeşlik hukuku vardır.

Veraset ve din bağı ile kardeş olanlar maddî ve manevî kardeşlerdir.

İster kan ister iman bağı ile kardeş olanlar, aralarındaki muhabbet, sevgi ve fedakârlık bağları ne kadar güçlü olursa dünya ve ahiret saadeti için o kadar önemlidir.

Peygamberimiz (asm): “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız.”(Müslim,Tirmizi ve İbni Mâce)

İmanın gereği veya kardeşliğin hukuku için müslümanların birbirini sevmesi gerekir. Üzülerek belirteyim ki müslümanların yoğun yaşadığı bölgelerede özellikle din kardeşliği yani iman zayıflamıştır. Müslüman kardeşliği unutulmuş durumdadır.

Ihtilafların olması, farklı düşüncelerin varlığı empati eksikliği, çıkar ve enaniyet insanın zaafiyet olan unsurlardır. Şeytanın telkini, nefsin arzusu ve öfkenin eseri olarak kardeşler arasında sıkıntılar çıkabilir, küskünlükler ve kavgalar olabilir.

Günümüzde bunları sıkça görmekte, aynı camide namaz kılanların dahi birbirlerine karşı sevgileri İslama göre olmadığını görebiliriz.

Önemli olan bu nahoş durumu uzatmamaktır. Küs kardeşimizle ilk barışan olmaya çalışmaktır. Ya da “kendimize istediğimizi kardeşimize de istemesini” bilmektir. 

Iki tarafda inat etti, diretti ise, o zaman tarafsız birilerinin kardeşlerin arasını düzeltmeye çalışmalıdır.

Bu hususta Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Mü’minler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki merhamet edilsin.” (Hucurat süresi 10)

Allah’ın rahmetine mazhar olmak, müslümanlar arasındaki uyuşmazlığı sonlandırmakla mümkündür.

Bu yapılmadığı taktirde şeytana yol verilmiş olur ve neticede fitneye sebebiyet verlebilir.

Peygamberimiz (asm): “Bir kişinin kardeşini üç günden fazla terkedip küs durması helâl değildir. İki Müslüman karşılaşırlar biri bir taraf, öteki öbür tarafa döner. Halbuki bu iki müminin hayırlısı önce selâm vermeye başlayanıdır.” buyuruyor.(Buharı, Müslim)

Bediuzzaman da kardeşlik hukuku hususunda şöyle diyor: “Sen, bir Hane-i Rabbaniye ve bir Sefine-i İlahiye olan bir mü’minin vücudunda iman ve İslamiyet ve komşuluk gibi dokuz değil belki yirmi sıfât-ı masume varken; sana muzır olan hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve adavet bağlamakla, o hane-i manevîye-i vücudun manen gark ve ihrakına, tahrip ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen, onun gibi şenî ve gaddar bir zulümdür.”(Uhuvvet Risalesi)

Selâm ve dua ile...

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya Akademisyenleri İstanbul'da buluştu: İslam Dünyası demokrasi arıyor

    Türkiye'ye silah ambargosuna İngiltere'den itiraz

    Sosyal medya ruh sağlığını etkiliyor

    Depremin eli kulağında

    Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez

    Mili takım EURO 2020'ye çok yakın

    Trump'tan Suriye ile ilgili yeni açıklama

    Küçülme tahminleri 5’e katlandı

    Dışişleri'nden AB'nin aldığı kararlar ve yaptığı çağrılar hakkında açıklama

    MSB: 560 terörist etkisiz hale getirildi

    Bakan Akar CHP ve MHP'yi de ziyaret etti

    Barış Pınarı Harekatı paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı

    Avrupa Birliği Türkiye'ye ilişkin kararlarını açıkladı

    'Hiçbir müttefik Türkiye'den daha fazla terörist saldırıya uğramadı'

    İklim değişikliği hakkında Türkiye'yi de ilgilendiren endişelendiren açıklamalar

    Barış Pınarı Harekatı'nda son durum?

    Mehmetçik'i unutmadılar...

    İYİ Parti'yi ziyaret eden Akar'dan Barış Pınarı bilgilendirmesi

    Tarihi "Osmanlı köyü"nde erken hasat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    13 Kasım’a kadar harekât biter mi?
    Ahmet BATTAL

    Karamollaoğlu, Yeni Akit ve KHK TV
    Cevher İLHAN

    OHAL KHK’ları âcilen yargıya açılmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhvân’dan ibretlik itiraflar
    Genel

    Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Yeni partiler alternatif mi?
    Faruk ÇAKIR

    Her çeşit krize çare
    Risale-i Nur'dan

    Emr-i İlâhîye uymakta büyük bir lezzet var
    Genel

    Depremin eli kulağında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.