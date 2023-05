Hücredeki saklı evren (1)

İnsan organizmasının temel yapısını oluşturan hücreler topluluğu, hayat enerjisinin sürekli akışında vazifeli olmalarının yanında, ancak mikroskopla görülebilen mucize varlıklardır.

Gözle görülemeyen bir hücrenin içini yazılım ve donanım programlarıyla aktif hale getiren, sonsuz kudret sahibi Zat-ı Zülcelal (cc), sanatının ihtişamını ve özellikle de hücre biyolojisini araştıran bilim insanlarına sergilemektedir. Hücreyi inşa eden yaratıcı kudret, hücrenin içini bilgi ve enerji deposu haline getirerek, sırr-ı ehadiyetle de her hücreye farklı vazifeler yüklemiştir. Hayatın devam edebilmesi için, hücrelerin “hepsi de DNA moleküllerinden kurulu genetik şifrelerden gelişmiştir. Hayat öyküsü açısından aradaki fark, bu genetik hücrelere verilen matematik program farkından doğmaktadır. Rabbül Alemin onlara belli bir kader vermiş, sonra o kadere eriştirmiştir.” (1)

Hücrenin içine saklanmış bu âlemde, seyahat eden bilim insanlarının tespitlerinden yararlanarak, hücreyi de kainatı da yaratan Cenab-ı Hakk’ın (cc) kudretini, ilmel-yakin, müşahede ederek, hayret ve hayranlığımızı arttırmaya gayret edeceğiz. Hücre ve yaradılış araştırmalarında, bazı zekâvet-i betra (zekâsını kısır ve zararlı yolda kullanan) sahipleri, tabiat ve evrim çıkmazlarına girdiklerinden, materyalizmin bunalımlarında kaybolmuşlardır. Onları kendi hallerinde terk ederken, hücre biyolojisi alanında laboratuvar araştırmaları yaparak, hücrenin KUDRETLİ SANATKÂRI’NI hayretle müşahede ederek, ateist fikirlerden uzaklaşan insaflı, hakperest ilim adamlarının buluş ve kanaatlerini öğrenmeye çalışacağız. Buna paralel olarak Bediüzzaman Hazretlerinin, bahtiyar doktora anlattığı bir projesi çerçevesinde: “Kalb çok arzu ederdi, ehl-i fenden, envar-ı imaniyeye ve esrar-ı Kur’aniyeye iştiyak derecesinde ihtiyacını hissetmek cihetinde, Hulûsî Bey’e benzeyecek adamlar ileri atılsın.” (Tarihçe-i Hayat- s.188) emrine uyarak, gücümüzü aşan Kur’an ve iman nurlarını, keşfedilen tıbbî sırlarla buluşturmaya gayret edeceğiz.

İnsan organizmasında birbirinden farklı yüz trilyon civarında hücre fonksiyonları düzenli bir şekilde sürdürerek, uygun bir hayat tarzıyla yaşatılmaktadır. “Malumdur ki, insan vücudunda bulunan her hücrenin bir çekirdeği vardır. Bu çekirdeklerin içinde de cidden önemli renkli cisimcikler yahut KROMOZOM denilen maddeler bulunur. Hücreye hareket veren, hücreyi idare eden bunlardır. Bunlar hücreyi yöneten akıl mesabesindedir. Hücreyi yöneten, ona emirler veren odur. Hücre bunun emrinden dışarı çıkamaz. Aynı şekilde hücrelere çeşitli görevler yükleyen de bu kromozomlardır. Bunların emri ile kimi hücreler kemik gibi, katı yapı malzemelerini, kimileri de sümüksü maddeleri yaparlar. Şaşılacak bir sırdır ki, bu kadar çok ve hassas görevleri olan; yaratılışın, kalıtımın ve hücrenin bütün sırlarını taşıyan bu kromozomlar, öylesine küçüktürler ki, ancak mikron (metrenin milyonda biri) veya angström (metrenin milyarda biri) ile ölçülebilir. Modern ilmin perdesini bir parça aralayabildiği bütün bu sırlar gizlidirler. Ancak vücudun bütün hücreleri içinde saklıdırlar. Her hücrenin, kendine mahsus, diğerlerinde bulunmayan ayrı sırları vardır. Kalıtım sırları dahil bütün bu sırlar, bir şifre gibi nesilden nesile, babadan oğula geçer dururlar. Bunları da bu kromozomlar yapar. Modern ilim insan vücudundaki her hücrede 46 kromozom bulunduğunu keşfetmiştir. Her kromozom tek başına bir ayet, bir mucizedir.” (2)

