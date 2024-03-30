Musafahadaki mucizevî güç

Sağlıklı ve huzurlu bir toplumda barış, güven, hoşgörü ve affetme duygularının sembolü olan musafaha (el sıkışma/selamlaşma), pozitif enerjilerin akışını güçlendirerek, ilâhî mesajların ruh dünyasına yayılmasına kanallar açar. İnsan davranışlarına maddî-manevî yönlerden güçlü halkaların eklenmesine vesile olur.

İnsanlara huzur yollarını aydınlatan Resûlullah (asm) kardeşlik, samimiyet ve müsamahanın yayılmasına örnek olacak bir hadis-i şeriflerinde: “Berra (ra) dan rivayet edildiğine göre; Resûlullah şöyle buyurdu: “İki Müslüman karşılaştıklarında, el sıkışırlarsa birbirlerinden ayrılmadan önce günahları bağışlanır.” (Ebû Davud Edeb 143). Öyle görünüyor ki, musafaha uhuvvet ve muhabbet bağlarının güçlü halkası, affedilme müjdesinin güvenilir bir simgesidir.

Musafahanın, nörolojik araştırmalarda gözlemlenen dikkat çekici sonuçlara göre, rahatlatıcı etkileri detaylarıyla gösterilmiştir. Virginia Üniversitesi’nde klinik psikolog ve Virginia Duygusal Sinirbilim Laboratuvarı Direktörü olan James COAN, “el ele tutuşmanın ne olduğunu ve nasıl etkileri olduğunu gerçekten anlarsanız, insan olmanın ne olduğunu hemen hemen her yönüyle anlamaya başlarsınız” diyor. Coan ve ekibi el ele tutuşmanın etkileri üzerine çeşitli deneyler gerçekleştirdi. İlk aşamada 16 evli kadın MRI beyin taramasından geçirildi ve elektrik şoku tehdidiyle karşı karşıya bırakıldı. Beyin taramaları, bu kadınların bir yabancının elini tuttuğunda, bunun şoke olma stresini azalttığını gösterdi. Ancak kocalarının elini tuttuklarında, bu etki daha da belirgin hale geldi. Özellikle ilişkinin kalitesi de önemliydi. El ele tutuşmanın faydası, evlilik kalitesi testlerinde en yüksek puanları alan kadınlar arasında en güçlüydü.

James Coan’a göre bulgular, el ele tutuşmanın aslında beyinde stresle yüzleşme işini boşaltmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Yani zor bir zamanda sevdiğiniz birinin elini tutmak için uzandığınızda, sanki yükü onunla paylaşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Sevdiğiniz bir kişinin elini tutma gibi bir hareketin, stresin göz bebeği büyümesi gibi bilinçdışı bedensel işlevleri düzenleyen OTONOM SİNİR SİSTEMİ üzerindeki etkisini sınırlayabilir. Yani insanlar kendilerini tehdit altında hissettiklerinde, sevdikleri birinin elini tutmak, beynin uyanıklık ve duygusal tepkiden sorumlu bölümlerini sakinleştiriyor. Ancak araştırma aynı zamanda bağlantı kurma ihtiyacımızla ilgili çok daha derin bir şeye işaret ediyor. El ele tutuşmanın olağanüstü gücünün, araştırma sonucuna göre, acıyı azaltabildiğini ve stresi hafifletebileceğini gösteriyor. Ancak beyin aktivitesi üzerindeki etkisi daha derin bir mekanizmaya işaret ediyor.” (1)

İnsan organizmasını en mükemmel seviyede yaratan Cenab-ı Hakk (cc), eserini görünen ve görülemeyen nakış ve mühürlerle süslemiştir. Bu mühürleri sonsuz ilim ve hikmetleriyle, her organa yerleştirdiği gibi ellere de İlâhî şifanın enerji akışını görünmez ağlarla, iletişim sistemlerine bağlamıştır. “Ellerde de vücudumuzun organik işlev bölgelerine denk düşen refleks bölgeleri bulunmaktadır. Ayaklar gibi, eller de bütün vücudun birer suretidirler. Ellerin refleks bölgeleri masajı, özellikle kendi kendine tedavi için uygundur. Masaj sırasında ellerdeki refleks bölgelerini uyararak vücudun kendi kendini iyileştirme gücünü destekleriz.” (2)

Musafahada, bir masaj sayılabileceğinden, enerji potansiyelini organizmanın ihtiyaç noktalarına ulaştırılması için gerekli nörolojik refleksleri ve akupunktur noktalarını uyaran, İlâhî sanatın duyarlı mesajı ve şifa kaynağıdır. En küçük ve basit gibi görünen bir hareketin, en büyük varlıkla olan muhteşem bağlantısını ve bu bakış açısıyla da harika eserin SANATKÂRINI (cc) düşünen ve idrak eden herkese göstermektedir.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) 16-22 Şubat 2024 Oksijen Gazetesi

2) Dr. Franz WAGNER, El ve ayak masajı, s.103 Kaknüs Yayınları 2009