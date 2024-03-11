Resûlullah'dan Şifa Duaları - Başlarken...

İnsanın hayat direncini olumsuz etkileyen hastalıkların korunma ve tedavilerinde, şifa talebi fiilî dua olan tıbbî tedavi yollarının uygulanması yanında, kavlî dua olarak da ilâhî şifa hazinelerinden yalvararak şifa talep edilmesi, tedavinin temel dayanağını oluşturur.

Bu haliyle afiyet ve şifa, maddî-manevî kanatların bir arada işletilmesiyle, bî-iznillah gerçekleşecektir. Tıbb-ı Nebevî ile, sağlıklı hayat rehberimiz ve kalblerin tabibi olan Resûlullah (asm) ın manevî reçetelerinden olan şifa dualarını, kaynaklardan süzerek hayatımızın huzur bulması için, maddî-manevî dert ve yaralarımıza şifalı bir tiryak olarak, ilk baş vurulacak tesirli devalar olacaktır. İnşaallah.

Okunma Sayısı: 136

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.