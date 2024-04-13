"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Asırlara damgasını vuran hekim: Ebû Bekr Er-Râzi -2

Feyzullah ERGÜN
13 Nisan 2024, Cumartesi
Eserleriyle Avrupa tıp dünyasını etkileyen ve Rönesans hareketinin öncülüğünü yaparak en güçlü desteği sağlayan er-Râzî’dir.

Bütün tıbbî konuların detaylarıyla anlatıldığı eserlerinin aydınlatıcı bilgileri yanında, tabiplerin uymaları gereken tıbbî ahlâk ve deontoloji kurallarını, her zaman uyulması gerekli prensipler halinde belirlediği eserleri ayrı bir önem taşımaktadır. Günümüze de ışık tutan rehber fikirlerinden örnekler verilmesi yerinde olacaktır.

“Ahlâku’ t-tabib adlı eserinde, Besmele ile başladıktan sonra, hekim hastalarının sırdaşı olmalıdır. Bazen hasta kendi anne ve babasından, eşinden sakladığı hastalığını ve sıkıntılarını yalnız tabibe anlatır. Tabip de bu sırrı mutlaka saklamalıdır. Hekim samimiyetle Allah’a bağlanmalı. Hekim mağrur olmamalıdır. Kendisini hastalarına adayıp, onları sevmelidir. Hastaları arasında zengin-fakir ayırımı yapmamalıdır. Hastaya karşı böbürlenen tabipler, bu tavırlarıyla hastayı azarlayarak tedavi edeceklerine, onu tedavi etmekten vazgeçseler daha iyidir. Tabip Allah’a güvenip şifayı O’ndan istemeli, kendi becerisine ve gücüne dayanmamalıdır. Hastasını her gün ziyaret etmelidir. Hekim hastasına her gün diyetini vermeli, ona yiyecek ve içecekleri hususunda bilgi vermelidir. Hasta ile hekim arasında samimiyet ve iyi bir diyalog olmalı, hasta hekime tam anlamıyla güvenmelidir. Hekim asla içki içmemelidir. Hasta denek olarak kullanılmamalıdır. Cahil tabip insanı canından eder. Hırsızlardan daha kötüdür. Hırsız insanın malını alır ama malını aldığı adamı öldürmez. Ancak öylesi tabipler vardır ki, bilmeden tedavi uygulayıp, hastalarına zarar verirler. Bu ilkeyi unutmamalıdır. Hekimler daima mütevazı olmalıdır. ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK İNSANIN MANEVÎ SÜSÜDÜR. Hekim hastalarına ve tüm halka karşı kırıcı sözlerden kaçınmalıdır.

Hekim sözcüğü, HAKÎM olan Allah’ın adından türetilmiş bir sözcük olduğundan, hekimler insanlar nazarında, değeri büyük bir meslek erbabıdırlar. İnsanlar daima onlara muhtaçtır. Onlar da bunu bilip, ona göre insanlara davranmalıdırlar. Tıpta kehanet olmaz. Tıp sanatına karşı sahtekârlık yapacak kimseler, her zaman toplum içinde bulunabilir. Bunlara karşı uyanık ve dikkatli davranmalısın. Baştan beri anlattığımız bu hususlara dikkat eden bir tabip, Allah’ın lütfu ve keremiyle başarılı olur. Hamd’e layık olan Allah’tır.” (1)

Er-Râzî, klinik çalışmalarını bıkıp usanmadan kitaplaştırırken, maymunlar üzerinde deneyler yaparak, cerrahi operasyonların geliştirilmesinde öncü çalışmalar başlatmıştır. Hayvan bağırsağından ameliyatlarda kullanılan KATKÜT ipliklerini ilk defa tasarlayarak, kullanmıştır. Ona göre “Hayvanlar kobay olarak kullanılmalı, insanlar üzerinde asla deney yapılmamalıdır. Kimya bilgisini tıpta uygulayan ilk tabiptir. Damıtma yöntemini kullanarak ilaç yapmayı, yine o gerçekleştirmiştir. Kimyevî değil, daima nebatî ilaçların kullanılmasını sağlamış ve diyet kitaplarının yanı sıra, hastalar için çeşitli yemek tarifleri içeren eserler telif etmiştir. Onun meşhur tedavi usulü ile ilgili olarak şu sözleri nakledilir: “Gıda ile tedavi etmek mümkün olduğu müddetçe, mürekkeb (kompleks) ilaçla tedavi edilmez. Tedavi hastalığın ilk günlerinde olmalı ki, hastalık kontrolden çıkmadan giderilebilsin. Tıp aslında, öncelikle sağlığın korunması ve hastalığın oluşmasına engel olmaktır.

Bir tabip, hastalarını daha iyi olacaklarına inandırmalı ve şifa bulacaklarına dair daima ümit sahibi olmalarını sağlamalıdır. Şayet iyi bir netice alabileceğinden emin olmazsa, ölüm gelmeden öncesine kadar daima hastanın cesaretini arttırmalı, ona yaşama gücü telkin etmelidir.” (2)

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Ağırakça, Age. s.171

2) Age. s.183

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Mahsur kalanlar var: Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili son durum?

    E-sigara gençleri hedef alıyor

    Bayram tatili dönüşü zehir olmasın

    Han Yunus patlamamış mühimmatla dolu

    Çocuklara giden yardımı vurdu

    Başörtülü kadına tazminat ödenecek

    Enflasyon Mayıs’ta zirve yapacak

    Öğretmene verilen mülakat sözü unutuldu

    İlaçta KDV %1 olsun

    Liyakat ilkesi

    Filistin devletini tanımak şart oldu

    Emekliler: Ya istifa edin, ya da seçime gidin

    6 günde gerçekleşen 3 bin 706 trafik kazasında 48 kişi öldü

    Gazze Şeridi 189 gündür yoğun saldırı altında! Soykırım dünyanın gözleri önünde devam ediyor!

    Gazze'deki kıtlığa, Beyaz Saray "eli kulağında" dedi

    Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında tur kapısını aralayamadı

    İsrail, Gazze'nin merkezinde yeni bir saldırı başlattı

    4 partinin 6 itirazı kabul edildi

    "İsrail'in cezasızlık dönemi çöküyor ve sona eriyor"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    CHP’deki değişim ve emanet oylar
    Ali FERŞADOĞLU

    “Küfür tek millettir” ne demektir?
    İbrahim Aktaşcı

    İşte yakalandık, kelepçelendik!
    Genel

    Başörtülü kadına tazminat ödenecek
    Genel

    Enflasyon Mayıs’ta zirve yapacak
    Faruk ÇAKIR

    Her ilçeye bir ‘saray’ mı?
    Genel

    Öğretmene verilen mülakat sözü unutuldu
    Genel

    Çocuklara giden yardımı vurdu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İlaçta KDV %1 olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.