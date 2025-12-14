Sağlıklı hayatın iç dinamikleri (2)

Organizmanın sağlığını koruyucu bir kalkan gibi koruyan NO Molekülünün aktifleşebilmesi için gereken destek kuvvetlerle güçlendirilmesi şarttır.

Bağışıklık sistemini güçlendiren, vücudun hormon dengelerini tanzim eden vitamin ve minerallerin imkânlar ölçüsünde organik kaynaklardan sağlanması uygun olacaktır. Destekleyici ürünlerden turunçgiller, domates, karnabahar, brokoli, ıspanak, lahana, kırmızı pancar, havuç gibi sebze ve meyvelerden faydalanmak önemli destek sağlayacaktır. En yüksek C vitamini kaynağı olan kuşburnu ise, önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Organizmada NO üretimini dengede tutabilecek “Folik asit ve B vitamini, benim antioksidan paketimde aşırı derecede önemli maddelerdir. Folik asit, şüphesiz besinlerde bulunur; örneğin lifli yeşil sebzeler, tüm tahıllar, turunçgiller, baklagiller, yumurta sarısı, fındık, karaciğer ve ekmek. Folik asit, etkisi ispatlanmış endotelyal (damar-içi tabaka) sağlığın anahtarıdır.” 1

Organizmada NO üretimine katkıda bulunacak ve sağlığın korunmasına büyük destek sağlayacak gıda maddelerinin beslenme programımıza katılması önem kazanmaktadır. “Bilim insanları gıdaların nitrik oksite çevrildiği vücudun hücrelerinde şekillenen diğer NO destekçisi amino-asit L-citrulline’in yardımıyla bir miktar L-arginine üretebildiğini keşfettiler. Bunların antioksidanlarla birlikte alınması sinerji oluşturur. Antioksidanlar yönünden zengin besinler: enginar, avokado, muz, kuru fasulye, siyah erik, böğürtlen, tahıl ürünleri, brokoli, kereviz, siyah çikolata, balık yağı, keten tohumu, sarımsak, greyfurt, üzüm, portakal, fındık, ceviz, kuru erik, siyah ve yeşil çay, kırmızı elma, kırmızı et (ölçülü), domates L-arginine ve L-citrulline yönünden zengin gıdalar: badem, siyah çikolata, kavun, yerfıstığı, ceviz.

“Zeytinyağı, kalp-damar sisteminiz için çok değerlidir. Diyetinizde sakın onu unutmayın. İtalya’da Napoli Üniversitesi’nden araştırmacılar, yüksek tansiyon hastalarında kan basıncını düşürücü etkilerini gözlemlediler. Sebze, meyve, kepekli ekmek, fasulye, esmer pirinç gibi fiber (lif) yönünden verimli yiyeceklere ağırlık verin, zira sağlıklı beslenme kalp dostudur. Balığı da sık tüketmiyorsanız, lütfen onu düzenli olarak diyetinize ilâve edin. Artık balığın trigliserit seviyenizi düşürdüğüne dair güçlü deliller vardır. Trigliserit ateroskleroza, kalp krizine ve felce sebep olur. Balık tüketimiyle kalp hastalığı tehlikesi de önemli oranda azalacaktır.” 2

Dr. Ignarro’nun, asrımızın en yaygın ve organizmanın genel durumunu hızla çökerten kalp hastalıkları, kanser, diyabet, alzheimer gibi birçok kronik hastalıktan koruyan diyet programının uygulanmasıyla büyük destek ve avantajlar kazanılacağı, uygulayanların sözbirliğiyle kesinlik kazanmıştır. Hasta olarak klinikler arasında zaman geçirmek yerine, NO üretimini güçlendirerek, sağlığın korunma ve güçlendirilmesi yolunun tercih edilmesi daha pratik ve akıllı görünüyor. Bu programın başarıyla uygulanabilmesi sabır, bilgi ve dayanışmayla gerçekleştirilebilir.

Özetleyecek olursak NO diyetinin ana fikri , bu madde ve besinlerin hayatımızda aktif rol almalarıyla gerçekleştirilebilecektir. “NO ağırlıklı ilaveler olarak L-arginine günde 4-6 gram, sabah-akşam olarak alınır. L-citrulline günde 200-1000 mg. L-arginine ile birlikte alınır. Antioksidan olarak günde 500 mg. C vitamini, Folik asit günde 400 mcg. sağlıklı ve dengeli NO ağırlıklı beslenme. (Tadı güzel bir gıda zararlı olabilir. Her halükârda iyiye odaklanıp, kötüden sakınmalı). Lifli gıda almayı, haftada üç defa 20 dakika egzersiz (yürüyüş de olabilir) yapmayı ihmal etmeyin. Sarımsak, keten tohumu, yeşil çay, fındık gibi destekleri hayatınıza katın. Mesaj net: NO seviyenizi arttırırsanız vücudunuzu birçok yönden iyileştirirsiniz, zira temelde her organın fizyolojik fonksiyonu nitrik oksite bağlıdır.” 3

Sağlıcakla kalın.

Dipnotlar:

1) Ignarro, Age.s.119

2) Age.s.129-141

3) Age.s.169