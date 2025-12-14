"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

Sağlıklı hayatın iç dinamikleri (2)

Feyzullah ERGÜN
14 Aralık 2025, Pazar
Organizmanın sağlığını koruyucu bir kalkan gibi koruyan NO Molekülünün aktifleşebilmesi için gereken destek kuvvetlerle güçlendirilmesi şarttır.

Bağışıklık sistemini güçlendiren, vücudun hormon dengelerini tanzim eden vitamin ve minerallerin imkânlar ölçüsünde organik kaynaklardan sağlanması uygun olacaktır. Destekleyici ürünlerden turunçgiller, domates, karnabahar, brokoli, ıspanak, lahana, kırmızı pancar, havuç gibi sebze ve meyvelerden faydalanmak önemli destek sağlayacaktır. En yüksek C vitamini kaynağı olan kuşburnu ise, önemli bir avantaj sağlayacaktır. 

Organizmada NO üretimini dengede tutabilecek “Folik asit  ve B vitamini, benim antioksidan paketimde aşırı derecede önemli maddelerdir. Folik asit, şüphesiz besinlerde bulunur; örneğin lifli yeşil sebzeler, tüm tahıllar, turunçgiller, baklagiller, yumurta sarısı, fındık, karaciğer ve ekmek. Folik asit, etkisi ispatlanmış endotelyal (damar-içi tabaka) sağlığın anahtarıdır.” 1 

Organizmada NO üretimine katkıda bulunacak ve sağlığın korunmasına büyük destek sağlayacak gıda maddelerinin beslenme programımıza katılması önem kazanmaktadır. “Bilim  insanları gıdaların nitrik oksite çevrildiği vücudun hücrelerinde şekillenen diğer NO destekçisi amino-asit L-citrulline’in yardımıyla bir miktar L-arginine üretebildiğini keşfettiler. Bunların antioksidanlarla birlikte alınması sinerji oluşturur. Antioksidanlar yönünden zengin besinler: enginar, avokado, muz, kuru fasulye, siyah erik, böğürtlen, tahıl ürünleri, brokoli, kereviz, siyah çikolata, balık yağı, keten tohumu, sarımsak, greyfurt, üzüm, portakal, fındık, ceviz, kuru erik, siyah ve yeşil çay, kırmızı elma, kırmızı et (ölçülü), domates L-arginine ve L-citrulline yönünden zengin gıdalar: badem, siyah çikolata, kavun, yerfıstığı, ceviz. 

“Zeytinyağı, kalp-damar sisteminiz için çok değerlidir. Diyetinizde sakın onu unutmayın. İtalya’da Napoli Üniversitesi’nden araştırmacılar, yüksek tansiyon hastalarında kan basıncını düşürücü etkilerini gözlemlediler. Sebze, meyve, kepekli ekmek, fasulye, esmer pirinç gibi fiber (lif) yönünden verimli yiyeceklere ağırlık verin, zira sağlıklı beslenme kalp dostudur. Balığı da sık tüketmiyorsanız, lütfen onu düzenli olarak diyetinize ilâve edin. Artık balığın trigliserit seviyenizi düşürdüğüne dair güçlü deliller vardır. Trigliserit ateroskleroza, kalp krizine ve felce sebep olur. Balık tüketimiyle kalp hastalığı tehlikesi de önemli oranda azalacaktır.” 2

Dr. Ignarro’nun, asrımızın en yaygın ve organizmanın genel durumunu hızla çökerten kalp hastalıkları, kanser, diyabet, alzheimer gibi birçok kronik hastalıktan koruyan diyet programının uygulanmasıyla büyük destek ve avantajlar kazanılacağı, uygulayanların sözbirliğiyle kesinlik kazanmıştır. Hasta olarak klinikler arasında zaman geçirmek yerine, NO üretimini güçlendirerek, sağlığın korunma ve güçlendirilmesi yolunun tercih edilmesi daha pratik ve akıllı görünüyor. Bu programın başarıyla uygulanabilmesi sabır, bilgi ve dayanışmayla gerçekleştirilebilir. 

Özetleyecek olursak NO diyetinin ana fikri , bu madde ve besinlerin hayatımızda aktif rol almalarıyla gerçekleştirilebilecektir. “NO  ağırlıklı ilaveler olarak L-arginine günde 4-6 gram, sabah-akşam olarak alınır. L-citrulline günde 200-1000 mg. L-arginine ile birlikte alınır. Antioksidan olarak günde 500 mg. C vitamini, Folik asit günde 400 mcg. sağlıklı ve dengeli NO ağırlıklı beslenme. (Tadı güzel bir gıda zararlı olabilir. Her halükârda iyiye odaklanıp, kötüden sakınmalı). Lifli gıda almayı, haftada üç defa 20 dakika egzersiz (yürüyüş de olabilir) yapmayı ihmal etmeyin. Sarımsak, keten tohumu, yeşil çay, fındık gibi destekleri hayatınıza katın. Mesaj net: NO seviyenizi arttırırsanız vücudunuzu birçok yönden iyileştirirsiniz, zira temelde her organın fizyolojik fonksiyonu nitrik oksite bağlıdır.” 3 

Sağlıcakla kalın.

Dipnotlar:

1) Ignarro, Age.s.119 

2) Age.s.129-141 

3) Age.s.169 

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz

    Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

    Suriye'de bir DEAŞ militanı, 2 ABD askerini ve 1 ABD vatandaşını öldürdü

    İsrail, tüm uyarılara rağmen Harem-i İbrahim Camisi'ni sık sık kapatıyor

    Galatasaray, Antalyaspor’u farklı mağlup etti

    Suriye’nin güneyinde İsrail'in ihlalleri devam ediyor

    İngiltere'de evsizlerin sayısı 382 bini geçti

    'Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir'

    İngiltere, "Netanyahu'nun tutuklanması emri" sebebiyle UCM'yi tehdit etti

    Lübnan: İsrail'in geniş çaplı saldırıya hazırlandığına dair uyarılar aldık

    Ukrayna: Odessa bölgesine en yoğun saldırılardan biri yapıldı

    Mahmud Abbas'tan İtalya'ya çağrı: "Filistin Devleti'ni tanıyın"

    BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne "acil ve koşulsuz ateşkes" çağrısı

    Suriye’de bir düğünde patlama: 33 kişi yaralandı

    Uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verilmeli

    Çin, çelik ihracatına kısıtlama getirecek

    İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert: Ülkem savaş suçu işliyor

    Dışişleri Bakanlığı: Çernomorsk Limanı'ndaki saldırı endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz
    Genel

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.