Sağlıklı hayatın iç dinamikleri (1)

İnsan vücudunu ahsen-i takvim (en güzel yaradılış) kalitesinde yaratan Cenab-ı Hakk (cc), bu organizmanın dünya şartlarına uyumunu sağlayacak, hayatın yıpratıcı faktörlerine güçlü bir direnç kazandıracak iç mekanizmayı en mükemmel bir planlamayla donatarak, imtihan meydanına gönderirken mucizevî bir destekle güçlendirmiştir.

Asrımızda patlak veren kanser, diyabet, kalp hastalıkları gibi çeşitli hastalıklar, epidemik yayılma hızıyla insan sağlığını yıkıma uğratmıştır. Bunları önleyecek veya etkilerini azaltacak savunma araç ve sistemleriyle rahmetin eseri olarak donatılan insan organizması, bu destekleri dikkatle uyguladığında, hastalıklara karşı güçlenecektir.

Sağlığı koruyan sistemlerden en önemlisi organizmada üretilen nitrik oksit/NO molekülünün mucize olarak, kan dolaşımı yoluyla vücudun her tarafına denge unsuru olarak taşınmasıdır. Bu hayatî buluşu gerçekleştiren doktorlar Louis J. Ignarro-Robert F. Furchgott ve Ferid Murad üçlüsüne 1998 Nobel Tıp Ödülünü kazandırmıştır. Normal şartlarda yoğun bir toksin olan nitrik oksit Dr. Louis J. Ignarro’’nun da bahsettiği gibi “Vücudun kendi içsel mekanizmasının ürettiği NO, gıdalar ve egzersiz sayesinde ürettiği NO, sağlığımızı oldukça olumlu etkiliyor. Organizmada NO seviyesini arttırma stratejileriyle pek çok kardiyo-vasküler hastalık vakaları önlenebilir. NO, vücutta diğer faktörlerden çok daha etkilidir ve damarlardaki düz kasları gevşetebilmektedir. Bu gevşemeyle damarlar rahatlar ve kanın dolaşımını kolaylaştırır, bu da kan basıncını düşürür.” 1

Organizmanın sağlık dengesini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen en önemli faktör antioksidan, serbest radikal (zararlı maddeler) mücadelesidir. NO üretimi güçlendirildiğinde antioksidanlar, serbest radikalleri bularak, daha fazla zarar vermeden etkisiz hale getireceklerdir. NO üretimini olumsuz etkileyen faktörlerin başında hareketsiz hayat tarzı, stres, endişe, yalnızlık ve depresyon hâli gelmektedir. Olumlu yönde bir gelişme sağlamak için egzersiz, doğru beslenme, stres ve yalnızlık duygularının olumsuz etkilerinden kurtulmaya çalışılması gerekmektedir.

Vücudumuzda NO seviyesini yükselterek sağlıklı bir hayat kalitesini sürdürebilmek için doğru beslenmeye önem verilmelidir. Ne var ki birçok kişi sağlıklı beslenmenin hayatî öneminin farkında değildir. Kalp Hastalıklarına Son kitabının yazarı ise bu konuda şu tespitlerde bulunuyor: “Reklamcılar tarafından tırmandırılan hâkim durum, yemekteki amacın lezzet ve rahatlık olduğu yönündedir. Pek çok insan, vücutlarının ihtiyacı olan doğru gıdalar olup olmadığına bakmaksızın, o an için doyuran lezzetli yemekleri tercih etmektedir. Yediğimiz yemekler, sadece eğlence değildir. Onlar vücudumuzun çalışmasını sağlayan temel yakıtıdır. Vücudumuzu beslemenin en önemli kısmı, yeterli NO üretimini sağlayacak doğru yakıtı seçmektir. Deniz ürünleri gibi işlevsel gıdalar vücutta NO üretimini destekleyici etki doğurur. Hayattaki pek çok şey gibi, kalp sağlığımızı düzenlemek için anahtar, fonksiyonel gıdalardır. NO üretimini arttırmak için egzersizi bir an önce hayatınızın bir parçası haline getirmelisiniz. Yürüyün, koşun veya bisiklete binin. Tufts Üniversitesi çalışma raporları; 90 yaşında insanların bile kas kütlelerinin yenilenebileceğini belirtmektedir.” 2

Organizmada biriken serbest radikallerin zararlı etkisinden kurtulabilmek için, antioksidan seviyesini güçlendirme hedefine ulaşabilmek ancak uygun besin maddeleriyle gerçekleştirilecek beslenme programıyla mümkün olabilir. Bu sağlıklı ve doğru beslenme sonucunda ancak organizmadaki NO değerleri yükselecektir. Günümüz beslenme şartları ve gıda maddelerinin değişik uygulamalarla tahrip edilmesi sonucu gerekli elemanlar zayıflatıldığında yeterli NO seviyesine ulaşılamamaktadır. Bu şartlarda başarılı bir sonuca ulaşılabilmesi, değişik destek maddelerine ihtiyacı gerekli kılmıştır. NO destek potansiyellerini güçlendirecek kaynakların yükselteceği antioksidan cevherlerinin fonksiyonlarını incelemek, hayatî bir destek sağlayacaktır.

Sağlıcakla kalınız.

1) Dr. Louis J. Ignarro, Kalp Hastalıklarına Son, s.27 Akis Kitap 2007. 2) Age. s.94