Ankara’da 56. Yıl heyecanı - Yeni Asya’nın 56. yılında İstikamet ve sadakat vurgusu

Gazetemizin 56. kuruluş yıldönümü Ankara’da düzenlenen özel bir programla kutlandı. Program boyunca, istikamet, sadakat ve genç nesillere ulaşmanın önemi vurgulandı.

MEHMET KARA - YASİR ÖZER - ANKARA

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Yeni Asya Gazetesi’nin 56. Kuruluş Yıldönümü Ankara’da düzenlenen özel bir programla kutlandı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda, gazetenin yarım asrı aşan mücadelesi, misyonu ve geleceğe yönelik vizyonu ele alındı. Program boyunca, istikamet, sadakat ve genç nesillere ulaşmanın önemi vurgulandı.

KUR’ÂN-I KERÎM TİLAVETİYLE BAŞLADI

Salı akşamı Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilciliğinde gerçekleştirilen program, İlyas Karvar’ın Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başladı.

Sunuculuğunu A. Serdar Beykoz’un yaptığı programda, Yeni Asya’nın geçmişi ve bugünü üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı.

ATİK: YENİ ASYA, İMAN VE İSTİKAMET ÇİZGİSİNDEN SAPMADI

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, açılış konuşmasında gazetenin ilk günden itibaren üzerinde durduğu esasları ve bu yolda verdiği mücadeleyi anlattı. Atik konuşmasında şunları söyledi: “İzmit’te başlayan, ardından İstanbul’da devam eden bu açılış programlarının finalini Ankara’da gerçekleştiriyoruz. Bu davanın ne kadar sağlam ve istikrarlı olduğunun en büyük delili sizlersiniz. Bir insan, gerçekten inandığı bir dava uğruna 50 yıl boyunca aynı şeyleri dile getirebilir mi? Burada, 50-60 yıldır bu davanın içinde yer alan büyüklerimizi görüyorum. Sizler gibi değerli okuyucular sayesinde 55 yılı geride bıraktık.

Ve bugün Yeni Asya ayakta duruyorsa, sizin sayenizde duruyor. Hiç kimseye minneti olmayan, hiç kimseden almayan, kimsenin elini öpmeyen bu duruş Yeni Asya’nın duruşudur. Yeni Asya, ekonomik zorluklar bir kenara, bugüne kadar hakkın hatırını gözeten yayınları dolayısıyla birçok taarruza maruz kalmış, tehdit edilmiş, yayını durdurulmuş, yok edilmeye çalışılmıştır. Bugün aleyhimize kurulan bütün plan ve tuzakları, hücum ve tezgâhları boşa çıkaran Rabbimizin inayetiyle 55 yıldır dimdik ayakta durmanın ve davamızı en güzel şekilde savunmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

KALPLER BİRLEŞİRSE, HAKİKATİ DİĞER İNSANLARA DA AKTARMA İMKÂNI BULURUZ

“80 küsur yıllık hayatında olmadık zulümlere maruz kalan Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’yi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz” diyen Atik, “Tek derdi i’lâ-yı kelimetullahtı. Dünyaya alenî dinsizliği yaymak üzere kurulu Deccaliyeti ve onun komitelerini deşifre ederek imansızlığa karşı Kur’ân’ın sönmez ve söndürülemez hakikatlerini kaleme aldı. Bugün bu eserler onlarca farklı yayınevi tarafından yüzlerce farklı yolla dünyaya neşrediliyor. Yeni Asya olarak biz de dokuz farklı külliyatımız, gazetemiz, Yeni Asya TV ve neşriyatımız ile bu hizmeti yapıyoruz. Bu hizmeti bugün biz deruhte ediyoruz. Ancak zannedilmesin ki bu bizim kalitemizden ya da üstünlüğümüzden... Bunun tek bir anlamı var: İstihdam ediliyoruz. Bu istihdama lâyık olmanın ve muvaffak olmanın tek şartı, kalplerin birleşmesidir. Eğer kalpler birleşirse, bu hakikati diğer insanlara da aktarma imkânı buluruz. Elbette insanlar hata yapar, ancak davalar hata yapmaz. Bu davanın, birlik ve beraberlikle kıyamete kadar süreceğine inanıyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

BATTAL: YENİ ASYA, DEMOKRAT DURUŞUYLA TARİHE ŞAHİTLİK EDİYOR

Program konuşmacılarından, Yeni Asya yazarı Prof. Dr. Ahmet Battal ise gazetenin demokratik ve hukuk çizgisinde verdiği mücadelelere dikkat çekerek, “Yeni Asya, her asra seda veren İslâm’ın en gür sedasını bu asrın ve gelecek asırların kulağına üflemekle vazifeli bir ekibin davasının adıdır. Yeni Asya, ‘Dine hizmeti sadece devlet yapar’ diyenlere inat, sivil ve ihlâslı din hizmeti yapan bütün ekiplerin ve grupların önünü açan bir dozerdir. Cemaat kavramını muhafaza etmeye yönelik neşriyatının maksadı da budur” şeklinde konuştu.

Yeni Asya’nın ‘Tek doğru benim doğrumdur’ demediğini ifade eden Prof. Battal, “Kendi doğrusunu ortaya koyar ve tercihi alıcılara bırakır. ‘Herkes kendi mesleğinin muhabbetiyle yaşasın’ ister. Yeni Asya, iman hizmetini asıl hizmet bilenlerin sahiplendiği bir gazetedir. Ama Yeni Asya aynı zamanda, iman hizmetinin içinde siyasetçiye adalet ve hürriyet dersi vermenin de var olduğunu bilenlerin çıkardığı bir gazetedir. Bu sebeple, Yeni Asya hakikatte siyasî bir gazete değildir. Yeni Asya, muhalif-muvafık ayrımı gözetmeksizin, alıcıları açık olan her siyasetçiye ‘içtimaî iman’ dersi veren bir yayın organıdır” dedi.

“Düşmanımız kişiler değil, habis kavramlardır” diyen Prof. Dr. Ahmet Battal “mücadele” kavramı üzerinde de durdu. Battal şöyle konuştu: “Bediüzzaman da diyor: ‘Cidal berdevam, harp ise seccaldir. Yani mücadele sürüp gider ve her harpte kazanmak da vardır, kaybetmek de. Allah bizi kazananlardan eylesin. Mücadelemiz nefsimizledir. Nefsimiz daima kötülüğü ister. Onu terbiye edemedikten sonra başkalarına sıra gelmez. Muharebemiz şeytanladır. Dinsizliğini ve şeytaniyetini ilân etmiş, insan kılıklı şeytanlar da bu kapsamdadır. Mücadelemiz münafıklarladır. Nifakla mücadelenin yolu bellidir: Net ve samimi olmak… Muharebemiz materyalizmledir. ‘Hayat bir mücadeledir’ diyerek kâinatı tahkir eden ve Sahib’ini inkâr eden anlayışla mücadele ediyoruz. Mü’min kardeşlerimize adavet ve husumet edecek vaktimiz yoktur. Çünkü inanırız ki mü’min, mü’minin ancak ve sadece kardeşidir, başka bir şey değildir. Ve her mü’minin bu çağdaki birinci vazifesi, İttihad-ı İslâm’a çalışmaktır.” dedi.

GENÇ NESİLLERE ULAŞMANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Konuşmacılar, dijital medyanın etkisinin giderek arttığı bir dönemde, genç nesillere ulaşmanın gerekliliğine dikkat çekti. Geleneksel basının yanı sıra, sosyal medyanın etkin kullanımına yönelik projelerin arttırılması gerektiği vurgulandı.

YENİ ASYA, YOLUNA KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Programda, Ömer Tuncay, Ali Rıza Aydın, Necati Gül ve Sami Cebeci de hizmet hatıralarını paylaştı.

Yeni Asya’nın geçmişte karşılaştığı zorluklar, verdiği hukuk mücadelesi ve yayıncılık serencamına dair hatıralar, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Programın sonunda, Yeni Asya Gazetesi’nin 56. Yılı’na ulaşmasının büyük bir emek ve fedakârlıkla gerçekleştiği ifade edilerek, gazetenin bağımsız ve ilkeli yayıncılık anlayışından taviz vermeden yoluna devam edeceği belirtildi.