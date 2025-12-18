"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Bediüzzaman bütün İslâm Âleminin mürşididir - Halep İzlenimleri-3

18 Aralık 2025, Perşembe 03:20
Halep Vakıflar Müdürlüğü, şehir ve kırlık bölgelerdeki camilerden ve dinî eğitim programlarından sorumlu Müdür yardımcısı Abdullah Libabidî: Bediüzzaman Said Nursî sadece Türkiye’nin değil, bütün İslâm âleminin mürşididir.

Birinci Bölüm: Medresetüzzehra model olacak - Halep İzlenimleri-1
İkinci Bölüm: Dini hayat canlı - Halep İzlenimleri-2

DİZİ: HALEP İZLENİMLERİ-3
İBRAHİM ERSOYLU - ERHAN AKKAYA

Yeni Asya Gazetesi temsilcileri olarak bir gün önceden aldığımız randevu gereğince, Halep Vakıflar Müdürlüğünün önde gelen yetkililerini ziyarette bulunduk. Müdürün, aynı saate Valiyle toplantısı olması sebebiyle yardımcılarına bizimle görüşmeleri talimatını verdiğini öğrendik. 

Türkiye’den farklı olarak Suriye’de cami ve mescidlerin tertip, tanzim ve kontrolünü, dinî eğitim hizmetlerinin planlama, organize ve icrası, Vakıflar Bakanlığı ve şehirlerde ona bağlı olan Vakıflar Müdürlükleri tarafından yerine getiriliyor. Bu yüzden biz de ilk olarak cami ve mescidlerden ve dinî eğitim ve irşad işlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı Abdullah Libabidî’yi makamında ziyaret ettik.  Abdullah Hoca, bizleri samimi ve sıcak bir hava içinde karşıladı. Ona Yeni Asya Neşriyat tarafından basılan Üstadı ve Risale-i Nur’u tanıtan Arapça broşür, Arapça Hastalar, İhlâs ve Uhuvvet Risalelerini takdim ettik. Çok memnun oldu.

TÜRKİYE DOST VE KARDEŞ ÜLKE

Suriye’nin yaşadığı iç savaşta kendisine sığınan Suriyeli mültecilere kucak açarak sahip çıktığı için dost ve kardeş ülke olarak Türkiye’den çok memnun kaldıklarını ifade etti. Kendisinin de Gaziantep’te bir süre misafir kaldığını da ekledi. 

Abdullah Hoca, Halep’teki mabetlerle ve orada icra edilen din hizmetleriyle ilgili bize bilgiler verdi. Şehir içinde Halep Emevî Camii, Zeynel Abidin Camii, Abdullah bin Abbas Camii, Kadı Asker Camii gibi büyük camiler bulunduğunu ve aktif halde hizmet verdiklerini, ancak Emevî Camiinin iç savaş sırasında ağır hasar aldığından dolayı onarım ve restorasyon süreci içinde bulunduğunu, şu an için ibadete kapalı olduğunu belirtti. Şehir içindeki cami ve mescidlerde namaz öncesi ve sonrasında halka ve orta öğretim talebelerine yönelik dinî eğitim ve irşad faaliyetlerini tertip ettiklerini beyan etti.

CAMİLERDE DİNÎ EĞİTİM VE İRŞAD FAALİYETLERİ YAPILIYOR

Halep çevresindeki kırsal bölgelerde irili, ufaklı onlarca cami ve mescid bulunduğunu, oralarda benzer dinî faaliyetler düzenlediklerini söyledi. Abdullah Hoca, şehirde ayrıca Eş Şabaniyye, El Kelteviyye, El Hasrufiyye, El Zahiriyye ve Et Trantaiyye gibi Vakıflar Müdürlüğünden onaylı özel medreselerde çocuklara ve gençlere yönelik başta Kur’an olmak üzere din eğitimi verildiğini belirtti. Halep şehrinde Türkiye’deki İmam Hatip Liselerine benzer 65 adet din eğitimi veren lise bulunduğunu, bu liselerde takriben 10 500 öğrenci eğitim gördüğünü, bu liseden mezun olan öğrencilerin, diğer lise mezunlarıyla beraber genel bir sınavına (Bekolarya) tâbi olduklarını, bu sınavlarda alınan dereceye göre, tıp, mühendislik, sosyal bilimler İlâhiyat Fakülteleri gibi yüksek öğrenim kurumlarına kayıt yaptırabildiklerini beyan etti.

RİSALE-İ NUR’U ÖNCE HOCALARA TANITMAK LÂZIM

Abdullah Hoca ile soru cevap tarzında kısa bir diyaloğumuz oldu.

Hocam, Bediüzzaman Said Nursî ve telif ettiği Risale-i Nur hakkında görüşünüzü öğrenmek isteriz.

Bediüzzaman Said Nursî, büyük bir din âlimi ve Kur’an müfessiridir. Risale-i Nur baştanbaşa Kur’ân tefsiridir. Hepsini olmasa, da bir kısmını okudum. Risaleler imanı olmayanlara iman telkin ediyor, Mü’minlerin de imanını da takviye ediyor. Onun, takriben yüz on yıl önce Şam Emevî Camii’nde temayüz etmiş olan âlimlerin içinde bulunduğu kalabalık bir cemaat huzurunda minberde irad ettiği Cuma Hutbesi meşhurdur. Ben bu hutbeyi okudum. İslâm âlemini maddî yönden Ortaçağ seviyesinde durduran manevî altı hastalığı teşhis eden ve onlara tedavi çareleri gösteren muhteşem bir hutbedir. İslâm âleminde günümüzde de benzer hastalıklar vardır ve oradaki usullerle tedavi edilmelidir.

Bediüzzaman Said Nursî, sadece Türkiye’nin değil, bütün İslâm âleminin mürşididir.

Hocam, cami ve mescidlerde, medrese ve diğer dinî okullarda çocuklar, gençler ve büyüklere yönelik uyguladığınız din ve irşad faaliyetlerinde Risale-i Nur eserlerinden faydalanmayı düşünüyor musunuz? İnsanlara Kur’ân okumayı öğretmek şüphesiz çok güzel ve önemli bir vazife. Ancak Kur’ân öğretimi ile birlikte imanı takviye eden eserler okutulursa daha iyi olmaz mı?

Tabiî ki daha iyi olur. Diğer âlimleri tanıttığımız gibi Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nurları önce hocalara tanıtmak lâzım. Bu işi yapabilecek pek elemanımız yok. Bir dahaki seferde siz Arapça Risale-i Nurları getirin. Cami hocalarını ve diğer öğretmenleri geniş ve uygun bir mekânda bir yerde toplayalım. Risaleleri onlara hediye edelim. Siz onlara son asırda yaşayan din âlimlerinden Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nurların tanıtımını yapabilirsiniz.” dedi.

Çok iyi olur hocam. İnşallah bu işi yapmaya çalışırız. Kıymetli vaktinizi ayırarak irşad faaliyetleriniz hakkında bizi bilgilendirdiğiniz için Yeni Asya camiası ve gazetesi adına size çok teşekkür ederiz.

Ben de, Vakıflar Müdürlüğü adına, bizi düşünerek bize yaptığınız nazik ziyaretinizden dolayı size çok teşekkür ederim.

-DEVAM EDECEK-

YARIN: İrşad Bürosu müdürü Abdurrahman Yasirci: Bediüzzaman İttihad-ı İslâm'ın tahakkuku için çalıştı.

