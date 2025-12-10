"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

Bursa, 6. Gençlik Şûrâsı’na ev sahipliği yaptı: Gençler Risale-i Nur hizmetinde buluştu

10 Aralık 2025, Çarşamba 10:11
Risale-i Nur Gençlik Şûrâsı Bursa’da yapıldı. Yurt içi ve yurt dışından gelen üniversiteli gençler, altı komisyonun hazırladığı teklifleri müzakere ederek hizmet projelerini şekillendirdi.

Bursa - Yeni Asya

Umumî Meşveret Eğitim Komisyonu (UMEK) ve Risale-i Nur Eğitim Merkezi (REM) tarafından tertip edilen 6. Risale-i Nur Gençlik Şûrası, 6–7 Aralık 2025 tarihlerinde Bursa Yeni Asya Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

UMEK Sekreteri Erkan Türk’ün verdiği bilgilere göre, şûrâya Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından üniversitelerde okuyan 70 genç temsilci katıldı. Şûrânın temel gayesinin, Risale-i Nur ders halkalarında gençlerin daha verimli bir şekilde yer almasını sağlamak olduğu ifade edildi. Son yıllarda mahallerdeki derslere katılım yaş ortalamasının yükselmesinin, gençlik hizmetlerinin daha sistemli yürütülmesi gerektiğini gösterdiğini belirten Türk, bu sebeple 2022’de alınan meşveret kararıyla Gençlik Şûrâları’nın başlatıldığını hatırlattı.

Üç aylık hazırlık süreci

Türk, bu yılki şûrânın üç aylık bir hazırlık döneminin ürünü olduğunu belirterek şunları söyledi: “Gençlik Şûrâsının daha keyfiyetli ve verimli geçmesi için ‘Sosyal Medya, Eğitim, Neşriyata Destek, Yurt Dışı Hizmetleri, Fidanlık ve Sosyal Komisyon’ olmak üzere 6 ayrı çalışma grubu oluşturuldu. Komisyon üyeleri kendi içinde yüz yüze ve online toplantı gerçekleştirdiler. Her çalışma grubu tekliflerini projelendirdikten sonra Şûrâya sunmak üzere hazırladılar. Yapılan çalışmalarla, bütün mahallerde Risale-i Nur derslerine katılan üniversiteli gençler arasında eş zamanlı ve canlı bir faaliyet zemini oluştu. Yeni öğrencilerin de dâhil edilmesiyle süreç daha kapsamlı hale getirildi. Mezun gençlerin tecrübelerinden istifade etmek için onlar da Şûrâya davet edildi. Mahallerdeki eğitim komisyonları ise gençlere mentorluk yaparak hizmette hızlı yol alınmasına katkı sağladı. Nihayet, bu hazırlıkların ardından Bursa’ya gelen temsilci gençlerle program başlamış oldu.”

İlk gün: Müzakereler, sunumlar ve kararlar

Şûrânın ilk günü sabah namazı, tesbihat ve dersle başladı. Açılışta divan seçimi yapıldı, Risale-i Nur dersi okundu ve takdim konuşmaları gerçekleştirildi. Saat 10.15’te komisyon sunumlarına geçildi. Her komisyon, gençlik hizmetlerinin ihtiyaçlarına yönelik hazırladığı teklifleri detaylı şekilde anlattı. 

Ardından komisyonlar kendi iç görüşmelerini yaparak tekliflerini netleştirdi. Öğle namazının ardından yapılan müzakerelerde teklifler karara bağlandı. İkindi namazı sonrası program, ‘İdeal Risale-i Nur Dershane Hayatı’ başlıklı soru–cevap bölümü, dilek ve temenniler ve hediye takdimiyle devam etti. Akşam namazı, yemek, yatsı namazı ile süren program Bursa Umumî Risale-i Nur dersi ve şahsî okuma saatiyle sona erdi.

İkinci gün: Bursa’nın manevî mirasına ziyaret

Şûrânın ikinci günü, Ramazan Oruç’un mihmandarlığında Bursa’nın tarihî ve manevî değerlerine yapılan ziyaretlerle geçti. Program Ulu Cami tanıtımıyla başladı.

Sabah namazının ardından, Ulu Cami’nin mimarî özellikleri ve tarihî anlamı bir saatlik anlatımla gençlere aktarıldı. Gezi kapsamında şu mekânlar ziyaret edildi: Tophane: Osmangazi ve Orhangazi türbeleri. Üftade Hazretleri: Celvetî tarikatının kutbu ve kurucusu. Yeşil Camii Külliyesi: Sanat değeri sebebiyle dünyaca tanınan Yeşil Camii. Emir Sultan: Emir Buhari Hazretleri’nin türbesi. Muradiye Külliyesi: Fatih Sultan Mehmed’in anne ve babasıyla, Şehzade Mustafa ve Cem Sultan’ın kabirleri. Hüdavendigâr Külliyesi: Kosova Savaşı’nda şehit düşen 1. Murat Hüdavendigâr’ın türbesi. Uludağ eteklerindeki asırlık çınar altında yapılan çay ikramı ve vakıf merkezinde sunulan sürpriz yöresel yemek ikramı, programa ayrı bir güzellik kazandırdı.

Bursa’nın misafirperverliği gençlere şevk verdi

UMEK Sekreteri Erkan Türk, şûrâya örnek bir ev sahipliği yapan Bursa Yeni Asya okuyucularına özel olarak teşekkür etti. Türk, konaklamanın temiz, nezih ve adeta “otel konforunda” hazırlanmasının, aylardır süren ciddi bir emeğin yansıması olduğunu belirtti. Bursalı Risale-i Nur talebesi ağabeylerin samimi tebessümleri, gönülden gelen muhabbetleri ve gençleri bağırlarına basmalarının şûranın en unutulmaz yönlerinden biri olduğunu ifade etti.

“Program boyunca şevk alındı, şevk verildi” diyen Türk, şûranın gençler arasında kalıcı bir uhuvvete ve muhabbete vesile olduğunu söyledi.

Şûrâ sonunda kabul edilen tekliflerin ilgili komisyonlara iletildiği ve proje çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Gençlik Şûrâsı toplantı notlarının ise ilerleyen günlerde paylaşılacağı kaydedildi.

  • Huseyin

    10.12.2025 10:27:37

    Teşekkürler, şevkli hizmetler gençler

