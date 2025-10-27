“Sözler” yerine geldi

Van’ın kırk yıllık sembolü olan “Sözler” kitabının maketi, caddeye geri döndü.

Van Cumhuriyet Caddesi Beşyol mevkiinde uzun yıllardır caddeye hâkim olan Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursî’nin “Sözler” kitabının maketi, bir süre önce çevre düzenlemesi sebebiyle kaldırılmıştı.

“Yirmi sene Van’da geçirdiğim hayat-ı ilmiye benim için çok kıymettardır” (Barla Lâhikası, s. 205.) diyen Bediüzzaman Said Nursî’nin hatırasını devam ettirmek için Vanlı Risale-i Nur talebeleri tarafından bir vefa örneği olarak “Sözler” maketi yeniden caddedeki yerine yerleştirildi.



Van’ın 40 yıllık sembolü olan Sözler maketinin daha önceki hali.

Vali Balcı’ya teşekkür

Bediüzzaman’ın talebelerinden rahmetli Çaycı Emin (Çayırlı) Ağabeyin torunu Ahmet Çayırlı’nın Van Valisi Ozan Balcı ile yaptığı görüşmeler sonrasında gerekli izinler alınarak maket, yeni yüzüyle eski yerine monte edildi.

Van Valisi Ozan Balcı’nın izni ve teşvikiyle gerçekleştirilen çalışmada, Vali Balcı, halkın ve bilhassa Nur talebelerinin takdirini kazandı. Hem “Sözler” maketinin yerine getirilmesinde, hem de Bediüzzaman Said Nursî’nin namaz kılmak için gittiği Horhor Mescidi’nin faaliyete geçmesinde gösterdiği gayret için Balcı’ya teşekkür edildi.

Ne olmuştu?

Bundan kırk yıl önce Vanlı ressamlardan Hüseyin Ayça ve kardeşi Uğur Ayça tarafından büyük emeklerle yapılan “Sözler” kitabının maketi Van’ın en işlek bulvarı olan Beşyol Meydanı’na asılmıştı. Van’ın sembolü hâline gelen “Sözler” maketi, 40 yıllık bir geçmişe sahip. “Sözler” maketi, meydan düzenlemesi kapsamında geçen yıl yerinden alınmıştı.

“Sözler” maketinin meydandan kaldırılması, özellikle Van halkı ve şehre gelen ziyaretçiler tarafından büyük üzüntüyle karşılanmıştı. Şimdi tekrar yerinde olan tabela, şehrin bir sembolü olmaya ve Risale-i Nurlar’ın tanıtılmasına hizmet etmeye devam ediyor.

VAN - AHMET YAPRAK

