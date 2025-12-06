Afyonkarahisar “aile” paneline hazır

“Toplumun Temeli Aile Paneli” için hazırlıklar tamamlandı. Bilbordlara asılan afişlerle Afyon halkı panele davet ediliyor. Panel Yeniasya Youtube TV’den de canlı olarak yayınlanacak.

Afyonkarahisar İlme Hizmet Vakfı ve Yeni Asya Vakfı işbirliği ile düzenlenecek olan “Toplumun Temeli Aile Paneli” için hazırlıklar tamamlandı. Panel, Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi içerisinde yer alan Belediye Konferans Salonunda 7 Aralık Pazar günü saat 14:00’de gerçekleştirilecek. AÇILIŞ KONUŞMASI İZZET ATİK TARAFINDAN YAPILACAK Panelinin açılış konuşması Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı İzzet Atik tarafından yapılacak. Moderatörlüğünü Dr. Mevlüt Yılmaz’ın yapacağı panelde akademisyen Doç. Dr. Nurcan Deniz ve eğitimci-yazar Baki Çimiç konuşmacı olarak sunumlarını takdim edecekler. Şehrin dört bir yanında bilbordlara asılan afişlerle Afyon halkı panele davet ediliyor. Yerel basında da reklam ve duyurular yayınlandı. Kamu Kurumu yöneticileri, siyasî parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarının davet edildiği panele Afyonkarahisar ve ilçeleri başta olmak üzere civar il ve ilçelerden yoğun bir katılım bekleniyor. Panel Yeniasya Youtube TV’den de canlı olarak yayınlanacak. AFYONKARAHİSAR - HASAN KOÇ

Okunma Sayısı: 226

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.