ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

İzzet Atik: Fuarlar neşriyatımızın ilanatını sağlıyor

10 Ekim 2025, Cuma 02:51
22. ANKARA FUARI’NDA YER ALAN YENİ ASYA STANDINI ZİYARET EDEN YENİ ASYA MEDYA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI İZZET ATİK, FUARLARIN NEŞRİYATIMIZ VE DAVAMIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR İLÂNAT İMKÂNI SAĞLADIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.

Ankara’da fuar heyecanı
Kocaeli 15. Kitap Fuarı kapılarını açtı: Okuyucu kitapla buluştu

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde 22.’si gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı’na katılan Yeni Asya Neşriyat standını ziyaret etti. Atik stant görevlilerine çok önemli vazife yaptıklarını belirterek tebrik ve teşekkür etti. 

Fuarların neşriyatımız açısından büyük bir ilânat fırsatı sağladığını söyleyen Atik,  Risale-i Nur Külliyatı’na olan ilginin her geçen yıl arttığına dikkat çekti. Fuar görevlilerinden aldığı bilgiye göre, her yıl fuara 500 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini ve bu insanlara Risale-i Nur’un tanıtımının yapılmasının çok kıymetli ve önemli olduğunu ifade etti. 

Fuarların yeni okuyuculara ulaşmak açısından büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Atik, Yeni Asya standına gelen ziyaretçilere Risale-i Nuru, Bediüzzaman’ı, dergilerimizi, neşriyatımızı ve Yeni Asya’yı anlatma imkânı doğduğunu, okuyucuların ziyaretlerinde ve yazarlarımızın imza günlerinde bire bir sohbetlerle yeni okuyucu kazandırıldığını anlattı.

Fuarın ilk gününden itibaren Risale-i Nur Külliyatına büyük ilginin olduğunu, birçok yazar, akademisyen ve siyasetçinin standı ziyaret ettiğini öğrendiğini dile getiren Atik, bunun çok memnuniyet verici olduğunu söyledi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve parti yetkililerinin Yeni Asya Neşriyat standını ziyaret etmesinden dolayı da kendilerine teşekkür etti.

YENİ ASYA’DAN RİSALE-İ NUR YAYINEVLERİNİ ZİYARET

İzzet Atik, yönetim kurulu eski üyelerimiz Ali Vapurlu, Bilal Sürücü ile birlikte fuara katılan Risale-i Nur yayınevlerini ziyaret etti.

RNK, Zehra Yayınları ve Envar Neşriyat standını ziyaret eden Yeni Asya heyeti, yayınevi yetkilileri ile iştişarelerde bulundu.

Yayınevi yetkilileri fuarda Risale-i Nurlara ilginin büyük olduğunu ve bu ilgiden memnun olduklarını ifade ederken, yeni çıkan eserlerini tanıttılar.

ALİ VAPURLU: FEVKALÂDE BÜYÜK BİR HİZMET

Ankara Temsilciliğimizden, Yönetim Kurulu eski üyemiz Ali Vapurlu da, “Üstadımız Bediüzzaman ‘Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur’ demiştir. Fuarlar da ilânat hükmünde olmaktadır. Bu kabil faaliyetlerde Risale-i Nurların yüzbinlerce kişiye ulaştırılması büyük bir faaliyettir. Fevkalâde büyük bir hizmete vesile olmaktadır” diye konuşu.

Vapurlu, RNK, Envar ve Zehra yayınevlerini ziyaretleriyle ilgili olarak da, “Risale-i Nurların ilânatını bu anlamda refikimiz olan yayınevleriyle görüşmemizde tebrik ve takdirlerimizi ilettik. 

Keşke Risale-i Nur yayını yapan yayınevleri çoğalsa. Bu anlamda, İletişim Yayınlarını da ziyaret edip Şerif Mardin’in Bediüzzaman’la ilgili kitabını yayınladığı için tebriklerimizi de ilettik” diye konuştu.

FUAR DEVAM EDİYOR

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde 22’.si gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı’ Pazar günü saat 20:00’a kadar devam edecek. 250 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuara her yıl 500 bin kişinin üzerinde ziyaretçi stantları ziyaret ederek yazarlarla sohbet ediyor. Her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilen fuarda yüzlerce yazar kitaplarını imzalıyor.

YENİ ASYA NEŞRİYAT OKURLARIYLA BULUŞUYOR

Yeni Asya Neşriyat görevlileri hafta içi Ankara’daki okullardan gelen öğrencilerden Risale-i Nur’dan vecize ezberleyenlere Risale-i Nur’dan Gençlik Rehberi ve 23. Söz risaleleri ile üzerinde Yeni Asya ve Can Kardeş dergimizin reklamı ve vecize bulunan balonları hediye ediyor.

Yeni Asya Neşriyat standında, Risale-i Nur Külliyatı ve Risale-i Nur açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe meâli başta olmak üzere birçok seçkin eser Ankaralılarla buluşuyor. 12 Ekim Pazar günü saat 20.00’ye kadar devam edecek fuarda, 11 Ekim Cumartesi günü (yarın) yazarımız İslâm Yaşar kitaplarını imzalayacak.

***

