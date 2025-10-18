Ankara Kitap Fuarı’nın ardından

Bu yıl 22’ncisi tertiplenen Ankara Kitap Fuarı’Nda neşriyatımızın teşhiri, tanıtımı ve ilânatı yine büyük coşku içinde geçti.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected]

Kitap fuarları toplumun her kesimine ulaşılması, yayınlarımızın tanıtılması ve birebir diyaloglar açısından çok önemli. Üstadımız Bediüzzaman’ın, “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla olur” ifadesi kitap fuarlarında düsturumuz oluyor. Stant kiralarının ve kurulumun çok pahalı olmasına rağmen Ankaralı okuyucularımızın maddî, manevî destekleriyle katıldığımız fuar büyük bir ilânata vesile oldu.

3-12 Ekim tarihleri arasında sabah 10.00’dan akşam 20.00’a kadar devam eden fuarda Yeni Asya Neşriyat yazarları Ali Vapurlu, İslâm Yaşar ve Ahmet Özdemir okuyucuları ile buluşup, sohbet etme imkânı buldu. Bundan hem yazarlarımızın, hem de okuyucularımızın büyük şevk aldığın görmemiz gelecek için umut verdi.

Fuara günler kala Yönetim Kurulu üyemiz İbrahim İriboz, Bilal Sürücü, Hüseyin Özçelik ve Recep Öztürk’ten oluşan fuar heyetimizle çalışmalara başladık. Stant kurulumundan, vecizeli balon ve ayraçlara, 21 Şubat ve 23 Mart özel gazetemizin dağıtımından stantlarda kitapların dizilmesine kadar ayrıntılı toplantılar yaptık. Fuar boyunca yüzlerce özel gazetemizi, dergilerimizi, broşürlerimizi okuyuculara hediye eden Zafer Sazak Ağabeyi de tebrik ve takdir ediyoruz.

Bu sene fuarda İlyas Karvar, Fatih Batur, Taha Selman Karadağ başta olmak üzere birçok kardeşimiz görev aldı. 10 gün boyunca 10 saat fuarı ziyaret edenlerle tek tek ilgilenip, sorularını cevaplandırdılar, eserlerimizi tanıttılar. Yaptıkları bu büyük hizmetten dolayı kardeşlerimizi tebrik, takdir ve dua ediyoruz.

Fuar organizatörlerinin örnek bir davranışı var. Ankara’da bulunan okullardan otobüslerle öğrenci getirip ücretsiz fuarı gezdiriyorlar. Fuar görevlisi kardeşlerimiz bunu fırsata çevirip, bir yandan küçük çocuklara vecizeli balon hediye ederken, diğer yandan ayraçlarda bulunan vecizeleri ezberletip küçük risalelerden hediye ettiler. Bu vesile ile fuarda dağıtılan 2.500 adet küçük risaleyi temin eden Mehmet ve Ömer Ağabeylerimizi tebrik ediyoruz.

Her sene olduğu gibi fuara katılan stantları ve yazarları ziyaret ederek hem standımıza davet ediyoruz, hem de istişarelerde bulunuyoruz.

Fuarın başında standımızı ziyaret eden Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, eski yönetim kurulu üyelerimiz Ali Vapurlu ve Bilal Sürücü ile beraber Risale-i Nur yayınevlerinden RNK, Zehra ve Envar neşriyatları ziyaret edip, istişarelerde bulunduk.

Samimî bir havanın oluşmasına vesile olan bu ziyaretlerde iştirak ettiğimiz gibi Risale-i Nurlara ilginin büyük olması memnuniyetle karşılandı.

Bu yayınevlerinden standımızı ziyaretler gerçekleşmesi de samimî havayı pekiştirdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Gürten ile Ankara İl Başkanı Ali İhsan Aşur’un da bulunduğu heyet standımızı ziyaret etti. Uysal, standımız içinde fuar görevlileri ve ziyarete gelen okurlarımızla sohbet etti.

Ayrıca sair yayınevleri ve kitap imzalayan yazarları ziyaretlerimiz devam etti. Bunun hem yayınlarımızın, hem de gazetemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını müşahade ettik.

Dolu dolu geçen 10 gün gazetemiz, yayınlarımız ve hizmetlerimiz açısından önemli gelişmelere sahne oldu. Karşılıklı sohbet ve diyaloglarla yeni okuyucu kazandırılırken, binlerce kişiye Risale-i Nur’u anlatmaya, ulaştırmaya vesile oldu.

Başta maddî ve manevî desteğini esirgemeyen okuyucularımız olmak üzere fuarın organizasyonunda ve stantta görev alan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun.

Yeni fuarlarda buluşmak ümidiyle…