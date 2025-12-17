Dini hayat canlı - Halep İzlenimleri-2

İç savaş musibeti Suriyelileri öz eleştiri yapmaya, Cenab-ı Hakka yönelip tövbe ve istiğfar etmeye sevk etmiş görünüyor.

Birinci Bölüm: Medresetüzzehra model olacak - Halep İzlenimleri-1

DİZİ: HALEP İZLENİMLERİ-2

İBRAHİM ERSOYLU - ERHAN AKKAYA

Yeni Halep bölgesinde gittiğimiz Zeynel Abidin ve Abdullah bin Abbas gibi büyük camilerin, vakit namazlarında erkek ve kadın cemaatleriyle dolup taştıklarını gördük.

Cemaat içinde pırıl pırıl bir genç kitlesinin varlığı dikkat çekiyordu. Camilerin hanım mahfillerine vakit namazı kılmak için grup grup yaşlı-genç hanımlar girip çıkıyordu.

Bu durum Suriyeli genç neslin ülkelerinin maruz kaldığı savaş musibetinden dersler çıkardığı ve manevî değerlere sarıldığına kanaat getirdik.

HALEP EMEVİYE CAMİİ KAPALI

Şehrin merkezinde bulunan Şam’daki Emeviye Camii sitilinde inşa edilen Halep Emeviye Camii de, muhalif güçlerin oraya sığınması sonrasında rejim güçleri tarafından bombardımana tabi tutulduğu ve büyük hasar aldığı bize ifade edildi.

Bir seneden bu yana restorasyonu devam ettiği için ibadete kapatıldığı söylendi. O yüzden ziyaret etmek mümkün olmadı. Sadece dışarıdan görebildik. Resmî dairelerin binaları bombardımandan kurtulmuş, ancak 14 sene gibi uzun bir süre metruk kalınca yıpranmış, yeni idareciler tarafından çoğunun bakımı yapılarak faaliyete geçirilmeye çalışıldığını müşahede ettik.

HÜRRİYET ORTAMINDA HAYAT CANLANIYOR

Merkezî caddelerde otomobili park edecek yer bulmakta güçlük çekilecek kadar şehirdeki araba çokluğu dikkat çekiyor.

Trafik ışıkları çalışıyor ve yer yer bazı önemli noktalarda trafik polisleri ve güvenlik güçleri bulunuyor. Yeni yönetim güvenliği sağladığı Türkiye’den kara yoluyla giriş yapılabildiği hatta Şam’a kadar karayoluyla seyahatin güvenli olduğunu belirttiler.

Edindiğimiz bilgilere göre Gaziantep'ten gelen doktor ve hemşireler Halep'teki hastanelerde görev yaptıktan sonra geri dönüyorlarmış.

Halk, zalim Esad rejiminden kurtulduklarına ve hürriyetlerine kavuştuklarına çok seviniyorlar. Bizi evinde misafir eden Ahmet İbrahim’in babası Mustafa İbrahim, “Esad rejimi zamanında ülkenin zalim Muhaberat Teşkilâtı bir ahtapot gibi her yeri sarmış idi. Esad’ın ismini çocuklarımızın önünde bile rahat zikretmeye çekiniyorduk.

Bunu tespit ettiklerinde hapse atıyorlardı. Oraya düşen kimse oradan ne zaman çıkacağı belli değildi. Ama şimdi rahat bir nefes almaya başladık. Hürriyet ne güzel bir şeymiş” diye konuştu.

Geniş caddelerin her iki tarafında az hasarlı bazı metruk binaların altında yer yer bazı dükkânlar açılmış ve faaliyete geçirilmiş. Dükkânların çoğu ise kapalı halde duruyor. Şehrin merkezinde yer alan geniş meydanlar, park ve bahçeler çatışmalardan ve bombalamalardan kurtulmuş.

Yeni idareciler tarafından temizlenerek düzenli bir hale getirilmiş olduğu görüldü. Ama belediyecilik hizmetleri bakımından yapılması gereken daha pek çok icraat olduğu da bir vakıa. Halep merkezde elektrik ve su verilmeye başlanmış fakat kırsalda henüz fazla bir gelişme yok.

Köylerde ve kırsalda insanlar güneş enerjisinden elektrik ve sıcak su elde etmeye çalışıyor. Kırsalda ve köylerde sokak lambaları bile güneşten elde edilen elektrikle aydınlatma yapıyor.

ESAD HEYKELLERİ ORTADAN KALDIRILMIŞ

Halep'te hemen hemen hiç heykel görmedik desek yeridir. Esad ve ailesine ait heykeller ise ortadan kaldırılmış vaziyette idi. Sadece görselde görülen at heykeli duruyordu.

Yoğun trafiğin ortasındaki bir göbekte bulunan bu heykeli sorunca, heykelin üzerinde Esad’ın kardeşi Basil’in olduğunu fakat muhaliflerin onu kırıp heykelden ayırdıklarını ve ibret için sadece at heykelinin bırakıldığını öğrendik. Bu haliyle heykel âdeta istibdattan kurtulan Suriye’yi temsil ediyordu.

ARAPÇA RİSALELER HEDİYE ETTİK

Yolculuğumuzun ikinci gününde Halep şehrinin dinî mercilerini ziyaret edip şehrin merkez ve kırsalında icra edilen dinî faaliyetler hakkında bilgi almak üzere yetkililerle görüşmek istedik. Mihmandar arkadaşlarımız vasıtasıyla bir gün önceden Halep Müftülüğünden saat 12.00’de, Vakıflar Müdürlüğünden saat 13.00’te randevu aldık.

Şehir Müftüsü ve Vakıflar Müdürü, valiyle toplantıları olduğu için yardımcılarına bizimle görüşme talimatı verdiklerini öğrendik. İlk olarak Müftü yardımcısı ve Suriye Millet Meclisi için yeni seçilen Milletvekili Şeyh AmmarTavuz ile görüştük. YUHİB tarafından hazırlanan ve Yeni Asya yayınları arasında çıkan Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur Külliyatını tanıtan Arapça broşür, Arapça Hastalar Risalesi, Uhuvvet Risalesi ve İhlâs Risalesi’ni Hocaya hediye ettik. Memnuniyetini beyan etti. Risalelerin tarafımızdan Türkçe aslından Arapça’ya tercüme edildiklerini öğrenince kitapları imzalamamızı istedi.

MÜFTÜLÜKLERİN İRŞAD VAZİFESİ VAR

Şeyh Ammar, Suriye’de Müftülüklerin fetva meseleleriyle meşgul olduklarını, cami ve medreselerde halk ve talebelere yönelik dinî irşad faaliyetlerinin Halep Vakıflar Müdürlüğünün uhdesinde olduğunu beyan etti. Şeyh Ammar şehirde İslâmî alanda akademik ilmî çalışmalar yapan Halep Üniversitesine bağlı İslâm Fakültesi, Eğitim

Bakanlığına Bağlı 50 civarında Şer’î lise, Vakıflar Müdürlüğünden alınan ruhsatlarla ilk, orta ve lise seviyesinde dinî eğitim veren çok sayıda özel medrese/enstitü bulunduğunu beyan etti. Bunların yanında Kadirî ve Nakşi Tarikatlarına ait çok sayıda tekkelerde zikir yanında halka ve gençlere yönelik Kur’ân eğitimi verildiğini ifade etti.

PEYGAMBERİMİZİ (ASM) ANMA PROGRAMINA İŞTİRAK ETTİK

Halepte'ki ilk günümüzün gecesinde, davet üzere, Encara köyündeki camide Rufaî şeyhi Muhammed Enes’in nezaretinde Peygamberimizi (asm) anma ve Hılye-i Şerif ziyareti proğramına iştirak ettik.

Farklı şekillerde Peygamberimize (asm) salavatların getirildiği programda hılye-i şerif ziyaretinin ardından yanımızda götürdüğümüz Arapça risaleleri ve broşürümüzü Şeyh Enese takdim ettik. Memnuniyetini izhar eden Şeyh Muhammed Enesle birlikte, YUHİB’in hazırladığı eserleri toplantıya iştirak eden cemaate dağıttık. Risaleleri alanların ilgiyle incelediklerini gördük. Programdan sonra bizi arabasıyla otelimize götüreceğini söyleyen Şeyhin bu teklifini kabul ettik. Arabadaki sohbetimiz esnasında Şeyhin Üstad Bediüzzaman Hazretlerini ve risaleleri bildiğini ve şitayişle bahsettiğini müşahade ettik.

ŞEHİRDE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT

Şehrin birçok yerinde özellikle şehir merkezinde bulunan devasa kısmen hasarlı metruk binaların ve dev enkazlar haline getirilmiş yapıların varlığına rağmen, şehirde sosyal hayat aktif görünüyor.

Halk şehrin cadde ve sokaklarında dolaşıyor, açılan iş yerlerinden alış veriş yapıyor. Geniş meydanlarda ve parklarda geziniyor. Diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Suriye’de de, gecenin geç saatlerine kadar alış veriş merkezleri ile kafeler açık vaziyette müşterilerle dolup taşımakta olduğu göze çarpıyor.

Savaşın etkisiyle ülkede enflasyon had seviyeye çıkmış. Basit bir alışverişte bile onlarca banknotu saymak zorunda kalıyorsunuz. Türk lirası ve Amerikan doları da bazı bölgelerde ve dükkânlarda kullanılabiliyor.

-DEVAM EDECEK-

Yarın: Halep Vakıflar müdür yardımcısı Abdullah Lebabidî: Bediüzzaman Said Nursî bütün İslâm âleminin mürşididir