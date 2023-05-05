Bu köyde araba yolu bulunmuyor

Hollanda'da İtalya'nın Venedik şehrini andırdığı için "Hollanda'nın Venedik"i ya da "Kuzeyin Venedik"i olarak nitelendirilen Giethoorn köyü, içinde araba yolu bulunmaması ve Orta Çağ'dan kalma tarihi dokusuyla öne çıkıyor.

Hollanda'nın Overijssel eyaletinde yer alan Giethoorn köyünde araç yolu bulunmazken ulaşım için kanalar, yaya yolları, ahşap köprüler ve bisiklet yolları kullanılıyor.

Yaklaşık 2 bin 600 kişinin yaşadığı Giethoorn, 176 ahşap köprüsü, dar kanalları, tarihi evleri, yemyeşil tabiatıyls ve rengarenk çiçekleriyle ve özellikle Hobbit köyünü anımsatan evleriyle biliniyor.

Her yıl yaklaşık bir milyon turistin gezdiği köyü çoğunlukla Uzak Doğu, Orta Doğu ve Türkiye'den gelen turistler ziyaret ediyor, son yıllarda özellikle Çinlilerin kalıcı olarak köye yerleşmeye başladığı görülüyor.

Araba yolu bulunmuyor

Araba yolunun bulunmadığı ve sadece girişindeki az sayıda eve araçların gidebildiği köyde ulaşım için çoğunlukla tekneler kullanılıyor.

Kuzeyden güneye sadece yaya ve aynı zamanda bisiklet yolu olan tek bir dar yoldan gidilebilen Giethoorn'da yaşayanların geçim kaynakları büyük oranda tekne işletmeciliği, otelcilik ve restoran işletmeciliği gibi turizm faaliyetlerine dayanıyor.

Çoğunlukla iki kapısı bulunan tarihi evlerde oturanlar, rutin olarak yan kapıları kullanıyor, ön kapılar ise sadece evlenirken içeriye girmek ve öldükten sonra da cenazeyi dışarıya çıkarmak için kullanılıyor.

Köyün ortasında yer alan göletteki küçük adacıkta yüzmek ve ateş yakmak isteyenler için özel bölümler bulunuyor.

Elektrikli teknelerle gezi

1776 ve 1885 yıllarındaki iki sel felaketinden sonra bugünkü halini alan köy, birbirine bağlanan çok sayıda kanalın etrafında kurulu evlerden oluşuyor.

Çatıları sazlıklarla kaplı tarihi evlerin bulunduğu meydanı çevreleyen kanallarda elektrikli teknelerle gün boyu turistik gezintiler yapılıyor.

Çok sayıda tekne firmasının faaliyet gösterdiği köyde restoran ve kafeler de tekne kiralama hizmeti veriyor, ziyaretçiler genellikle teknelerini kendileri kullanmayı tercih ediyor.

Turist yoğunluğu sebebiyle yerel halkın özel yaşam alanı ve evlerinin sınırlarını tabela ve uyarı levhalarıyla ziyaretçilere hatırlattığı köyde bazı köprülerin özel mülkiyet olması nedeniyle ahşap kapılarla kapatıldığı görülüyor.

Giethoorn, "keçiboynuzu" anlamına geliyor

"Keçiboynuzu" anlamına gelen "Giethoorn" isminin, bölgeyi keşfeden ilk yerleşimcilerin yüzlerce keçiboynuzu bulmaları sebebiyle verildiği ifade ediliyor.

Hollandalı yönetmen Bert Haanstra tarafından yönetilen 1958 yapımı komedi filmi "Fanfare"in bazı bölümlerinin çekildiği Giethoorn köyü, filmin 2 milyona yakın kişi tarafından izlenmesiyle bugünkü ününü kazandı.

Giethoorn köyü, sekiz yıldır İstanbul'un da bulunduğu "Monopoly Dünya Şehirleri" oyununda yer alıyor.