Bursa'da Bediüzzaman coşkusu

“Bursa Bediüzzaman Mevlidi” dün Bursa Ulu Cami’de öğle namazı sonrasında büyük bir kalabalıkla gerçekleştirildi.

Bursa Yeni Asya Eğitim-Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği “Bediüzzaman Mevlidi” Bursa Ulu Cami’de gerçekleşti. Bursa’nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden mevlide katılım oldu. Ulu Cami’nin içi dolduğu gibi, bahçesinde de yoğunluk yaşandı. Yurdun dört bir yanından mevlide iştirak eden Bediüzzaman sevdalıları mevlid vesilesiyle sohbet etme imkânı buldular, hasret giderdiler. OKUNAN DUALARA “AMİN” SESLERİ YÜKSELDİ Başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere, bütün peygamberlerin, Ashab-ı Kiramın, evliyaullahın, şehitlerin, bütün ehl-i imanın, hususan büyük müceddid Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin mübarek ruhlarına ithaf edilmek üzere okunan hatm-i Kur’ân ve mevlid-i şerif huşu ile dinlendi, dualara “amin” sesleri yükseldi. KİTAP SERGİSİ VE KERMES İLGİ GÖRDÜ Mevlidin okunduğu Ulu Cami’nin bahçesinde kurulan Yeni Asya Neşriyat kitap sergisi de büyük ilgi gördü. Ayrıca mevlid vesilesiyle hanımların hazırladığı kermes de ilgi odağı oldu. YAZARLARIMIZ KİTAPLARINI İMZALADI Açılan kitap sergisinde yazarlarımız da kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile sohbet etti. Mevlide katılanlar, sonraki mevlitlerde buluşmak temennisinde bulundular. SEDAT SERDAR - İSTANBUL YENİ ASYA

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